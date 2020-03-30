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Готовим фигуру к лету: 45-летняя Ева Лонгория показала упражнения для упругих ягодиц (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.03.2020 - 19:34
Готовим фигуру к лету: 45-летняя Ева Лонгория показала упражнения для упругих ягодиц (видео)
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Звезда времени даром не теряет

Ева Лонгория на карантине не скучает. Активная звезда регулярно выкладывает в сеть массу роликов, которые записывает в своем доме. Она говорит о своих рабочих и благотворительных проектах, призывает всех сидеть дома, показывает любимые блюда… И вот, наконец, дело дошло до спорта.

Ева показала упражнения для ягодиц (видео: instagram.com/evalongoria)

Актриса, которой в марте исполнилось 45 лет, известна своим идеальным телом. Знаменитая красавица до самоизоляции обожала ходить заниматься в фитнес-зал, где под руководством тренера оттачивала свои совершенные формы. Ева – практически рекордсмен по количеству вдохновляющих роликов, которые могут стать отличным подспорьем для всех желающих обрести желанный рельеф. И, похоже, карантин не стал для Лонгории поводом отдохнуть от физической активности.

Готовим фигуру к лету: 45-летняя Ева Лонгория показала упражнения для упругих ягодиц (видео)Ева знаменита идеальным телом (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса записала новый ролик, где занимается фитнесом в саду. Звезда использует специальный тренажер-резинку для проработки ягодиц. Также она выполняет массу других упражнений, включая классические «ножницы» для пресса. Для занятия она надела розовые легинсы и черный спортивный свитшот. Таким образом, продемонстрировав, что фолловерам есть к чему стремиться. Упругие ягодицы, стройные ноги, железный пресс – все это можно легко приобрести в домашних условиях, пока все вынуждены сидеть на карантине.

В подписи Ева рассказала предысторию увлечения этим фитнес-чудом. Оказывается, тренажер подарила ей ее любимая визажистка. «Разрабатывая эту задницу! Решила пробить новое оборудование для тренировок, не выходя из дома… Это не реклама, мой визажист @beautybyelan дала мне это много лет назад!!! И я наконец пытаюсь это сделать. Это так просто в использовании и отлично подходит для вашей задницы! Спасибо, Элан!», – написала Лонгория.

К слову, фигурирует в ролике и малыш Санти. Пока мама занимается, он изучает местность, играет и с радостью позирует маме в камеру.

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