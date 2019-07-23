"Горячо и вкусно": Настя Каменских покорила роскошными формами в откровенной съемке

Настя Каменских поразила поклонников новой откровенной фотосессией. Украинская исполнительница появилась на страничках всемирно известного глянца L'Officiel, Украина! Каменских предстала во всем своем великолепии.

Так, на своей instagram-страничке Настя опубликовала несколько кадров из новой фотосессии. На черно-белых снимках Каменских позирует в нижнем белье, закрытом купальнике с глубоким декольте, и облегающем спортивном костюме – лосины и топ с длинными рукавами. Обувь также разная – в блестящих сапогах с широким голенищем, а также босоножках.

Съемка проходила на фоне городских пейзажей. Возможно, на крыше одной из высоток в Киеве. На фоне видим еще строящиеся дома.

Стройная Настя Каменских для L'Officiel, Украина (фото: instagram.com/kamenskux)

Также одно из фото Настя сопроводила мотивационной подписью.

"Чтобы мечты сбывались, нужно упорно над ними трудиться. Поставьте себе цели и идите к ней. Верьте в себя и никогда не останавливайтесь, ведь каждый шаг делает вас ближе к мечте. Не бойтесь трудностей, они закаляют характер. И не бойтесь, если что-то не получится с первого раза, ведь это опыт, благодаря которому вы учитесь. Будьте настойчивы, не отступайте от своих целей и все получится!" – мотивирует Каменских.

Стройная Настя Каменских для L'Officiel, Украина (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники Насти пришли в неимоверный восторг от ее новых "горячих" фото:

"Какая аппетитная"

"Нереальная"

"Вау, нет слов! Шикарная"

"Очень красивая женщина! Женственная! Что, к сожалению, у нас сейчас редкость в мире...Я имею натуральная женственность, природная!"

"Настоящая красота"

"Везет же ее мужу"

"Горячо, вкусно и обалденно красиво"

"Это невероятно красиво"

"Красавица, спасибо за концерт в Никополе, было атмосферно"

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Напомним, ранее Настя Каменских растрогала бекстейдж-видео клипов с Потапом. Артисты посвятили друг другу нежные клипы "Константа" и "Обіцяю".

Кстати, Потап и Настя Каменских поддались порыву эмоций на улицах Праги, куда пара в компании друзей приехала на концерт группы Rammstein. Влюбленные целовались и обнимались, не стесняясь посторонних.