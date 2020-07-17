Очень горячо: дочь Веры Брежевой в микробикини восхитила волнительными изгибами

Соня Киперман (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

Девушка показала, как загорает в кружевной тени

Старшая дочь Веры Брежневой, 19-летняя Соня Киперман не часто размещает на своей страничке в instagram свежие фото. Однажды девушка нарвалась на волну критики и негатива после публикации снимками в бикини, после чего на время ушла из соцсети, но чтобы вернуться и ошеломить пользователей сексапильной точеной фигурой и стройными формами.

Соня позирует в бикини, расположившись на лежаке, руки она завела за голову и выгнула спину - на ее теле можно увидеть игру света и тени. Девушка красиво позирует на камеру и демонстрирует покатые бедра и плоский животик. Она запечатлена без макияжа.

Подписчики девушки пришли в восторг от ее фигуры и форм.

Очень красиво

Какие красивые бедра!

Фото супер

Шикарная

Красунечка

Хороша

Невероятная

Роскошная

Огонь

Скриншот комментариев

Ранее Соня Киперман показала постельное фото, на котором позировала в халате. Подписчики девушки сравнили ее с супермоделью Кейт Мосс.

К слову, Вера Брежнева рассказала, как отреагировала на эксперименты старшей дочери с внешностью. Она негативно отнеслась к тому, что девушка стала шатенкой, но Соня вскоре вернулась к блонду.