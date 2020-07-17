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Очень горячо: дочь Веры Брежевой в микробикини восхитила волнительными изгибами

Пятница 17 июля 2020 09:57
Очень горячо: дочь Веры Брежевой в микробикини восхитила волнительными изгибами
Соня Киперман (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)
Автор: Lite

Девушка показала, как загорает в кружевной тени

Старшая дочь Веры Брежневой, 19-летняя Соня Киперман не часто размещает на своей страничке в instagram свежие фото. Однажды девушка нарвалась на волну критики и негатива после публикации снимками в бикини, после чего на время ушла из соцсети, но чтобы вернуться и ошеломить пользователей сексапильной точеной фигурой и стройными формами.

Соня позирует в бикини, расположившись на лежаке, руки она завела за голову и выгнула спину - на ее теле можно увидеть игру света и тени. Девушка красиво позирует на камеру и демонстрирует покатые бедра и плоский животик. Она запечатлена без макияжа.

Подписчики девушки пришли в восторг от ее фигуры и форм.

  • Очень красиво
  • Какие красивые бедра!
  • Фото супер
  • Шикарная
  • Красунечка
  • Хороша
  • Невероятная
  • Роскошная
  • Огонь

Скриншот комментариев

Ранее Соня Киперман показала постельное фото, на котором позировала в халате. Подписчики девушки сравнили ее с супермоделью Кейт Мосс.

К слову, Вера Брежнева рассказала, как отреагировала на эксперименты старшей дочери с внешностью. Она негативно отнеслась к тому, что девушка стала шатенкой, но Соня вскоре вернулась к блонду.

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Новости Украины Вера БрежневаСоня Киперман
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