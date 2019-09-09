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Горячо! Бритни Спирс показала смелое декольте и стройные ноги

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.09.2019 - 18:33
Горячо! Бритни Спирс показала смелое декольте и стройные ноги
Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)

Певица демонстрирует подтянутое тело

Бритни Спирс, которая недавно показала миру новый цвет волос, сегодня вновь предстала в своем микроблоге блондинкой. Но поклонникам, которые отметили, что с темным оттенком певице даже лучше, не стоит беспокоиться. Бритни просто опубликовала старые фото. "Когда мои волосы были светлыми", – написала она под постом. А вот фигура 37-летней звезды осталась неименной, и на ней певица также решила сделать акцент.

Горячо! Бритни Спирс показала смелое декольте и стройные ногиГорячо! Бритни Спирс показала смелое декольте и стройные ногиБритни Спирс в откровенном образе (фото: instagram.com/britneyspears)

Бритни примерила белый купальник с внушительным декольте и вырезами на талии. Дополнили ее пляжный лук чокер, а также цепочки с подвесками. К слову, макияж звезды, который в прошлый раз раскритиковали поклонники, на фото смотрится намного аккуратнее. Бритни соблазнительно прогнулась, тем самым продемонстрировав пышные формы, стройные ноги и точеные руки. Певица слегка улыбается и выглядит спокойной и счастливой.

Горячо! Бритни Спирс показала смелое декольте и стройные ногиПевица и ее бойфренд – поклонники здорового образа жизни (фото: instagram.com/britneyspears)

Поклонники стали писать своей звезде многочисленные комплименты, отмечая, что ее цвет волос не так уж важен, а фото так прекрасны, что они вполне могли бы стать обложкой ее нового альбома.

К слову, недавно звезда вновь продемонстрировала, что ее фигура – результат упорного труда и правильного питания. Она показала несколько роликов, где делает упражнения на все группы мышц. Еде поп-принцесса также уделяет достаточно внимания. Она практически полностью отказалась от вредностей вроде картошки фри и старается есть как больше зелени и овощей.

Горячо! Бритни Спирс показала смелое декольте и стройные ногиБритни и Сэм (фото: instagram.com/britneyspears)

Напомним, на такие перемены ее вдохновил молодой бойфренд – 25-летний манекенщик и фитнес-звезда Сэм Асгари. Когда Бритни переживала тяжелый период и депрессию, он был рядом и буквально заставлял ее ходить в спортзал. Постепенно вместе с лишними килограммами уходила и тоска Бритни. Влюбленные и сейчас обожают тренироваться вместе, радуясь достижениям друг друга.

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