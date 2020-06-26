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Горячие сестрички: Кайли и Кендал Дженнер показали чувственные фото из общей съемки

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.06.2020 - 22:28
Горячие сестрички: Кайли и Кендал Дженнер показали чувственные фото из общей съемки
Кайли и Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Девушки рекламируют новую линию косметики

Любимицы сети, топ-модели и просто любящие сестры Кайли и Кендал Дженнер порадовали поклонников новым общим проектом – они запускают очередную линию косметики Kylie Cosmetics. Разумеется, рекламировать серию они решили самостоятельно. Девушки снялись в горячей фотосессии, где показали не только безупречный макияж, сделанный новыми продуктами, но и свои совершенные тела.

Горячие сестрички: Кайли и Кендал Дженнер показали чувственные фото из общей съемки

Кайли и Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Чтобы сделать съемку по-настоящему жаркой и необычной, красоткам подобрали контрастные (черный и белый) облегающие наряды. Они нежно и чувственно обнимаются и шлют друг другу воздушные поцелуи. Такое промо отлично характеризует новинки от сестер: яркие тени, светящиеся хайлайтеры и сочные помады помогут создать идеальный летний образ. Поклонники девушек остались в восторге как от косметики, так и от самих звезд. Линия поступила в продажу буквально несколько часов назад, и, судя по количеству восхищенных комментариев, Кайли и Кендалл придется обеспечить дополнительный тираж.

Горячие сестрички: Кайли и Кендал Дженнер показали чувственные фото из общей съемкиГорячие сестрички: Кайли и Кендал Дженнер показали чувственные фото из общей съемкиКендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

«Вы настолько прекрасны, что никакой макияж просто не нужен», «Вы такие красивые», «Молодец, что поддержала сестру», «Девчонки, вы – лучшие», – поклонники не жалеют красноречия, описывая свои эмоции от новой фотосессии и линии. Обе сестры продолжают показывать все новые фото, радуя фанатов.

Что ж, семейство Кардашьян-Дженнер всегда умело привлекать к себе внимание и зарабатывать на этом. Правда, недавно девушки угодили в скандал. По сообщениям западной прессы, бизнесвумен не расплатились с работниками фабрики, которая выполняла их заказы во время карантина.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Кайли ДженнерКендалл Дженнер
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