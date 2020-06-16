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Две красотки: Кайли Дженнер с 2-летней дочкой демонстрируют наряды в трендовом оттенке

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.06.2020 - 22:31
Две красотки: Кайли Дженнер с 2-летней дочкой демонстрируют наряды в трендовом оттенке
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Мама и дочь красуются в стильных образах

Кайли Дженнер показала новое фото со своей 2-летней дочкой. В этот раз звезда отправилась с девочкой в путешествие. Разумеется, без стильных образов не обошлось. «Проснуться на диком, диком Западе», – написала знаменитая мама под снимком, где они со Сторми позируют на фоне деревянного дома. Выглядят обе очень стильно, словно наряды подбирали специально в одной цветовой гамме. К слову, одной из самых популярных этим летом.

Две красотки: Кайли Дженнер с 2-летней дочкой демонстрируют наряды в трендовом оттенке

Стильные мама и дочь (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли выбрала комбинезон из денима с вырезом на груди и укороченными штанинами. Дополнили его ярко-оранжевые ботильоны на высоких шпильках, крупные серьги и полупрозрачные солнцезащитные очки. Волосы молодая мама заплела у тугую укладку, собрав их на затылке. Макияж предпочла в натуральных тонах. Сторми одета в синий сарафанчик, шорты, а также сапожки-казаки. Волосы Кайли заплела ей в мелкие косички. Мама и дочь обнимаются и выглядят умиротворенными и счастливыми.

Напомним, своего первого и пока единственного ребенка Кайли родила от рэпера Трэвиса Скотта. Пара сейчас находится в «подвешенных» отношениях. Периодически в сети возникают слухи, что Кайли и Трэвис снова вместе. Их подогревает и поведение звезды – девушка часто пишет в своем микроблоге, что Трэвис – лучший в мире отец, и она будет любить его вечно. Также она использует песни экс-возлюбленного для своих многочисленных видео. Но в то же время ни сама Дженнер, ни Скотт не дают официальных подтверждений таким слухам. Они по-прежнему встречаются и общаются, но только ради дочери.

Две красотки: Кайли Дженнер с 2-летней дочкой демонстрируют наряды в трендовом оттенкеКайли обожает свою дочь (фото: instagram.com/kyliejenner)

К тому же сердце молодой миллионерши, возможно, уже не свободно. Так, западные СМИ заподозрили, что между девушкой и другом семьи – манекенщиком Фаем Хадрой – что-то большее, чем приятельские отношения. С парнем ранее встречалась старшая сестра Кайли – Кендалл, а потому он часто бывает в звездном доме и соспоовждает девушек на светских вечерах. В последнее время походы по клубам Кайли и Фая заметно участились. К тому же папарацци застали и держащимися за руки.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины модельКайли Дженнер
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