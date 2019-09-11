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Горячая женщина! Лилия Ребрик в сетчатых колготах и смелом наряде соблазнила сеть

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.09.2019 - 15:33
Горячая женщина! Лилия Ребрик в сетчатых колготах и смелом наряде соблазнила сеть
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Звезда показала бэкстейдж со съемок сериала

Лилия Ребрик не перестает удивлять поклонников своими перевоплощениями. Актерская профессия позволяет теледиве пробовать себя в новых амплуа и каждый раз раскрывать многогранность своей натуры. Она уже публиковала снимки со съемок, на которых предстала в нежном образе. Так, на свежих фото в Instagram звезда предстала в образе соблазнительной красотки – героини сериала "Папаньки 2", Светки.

Телеведущая облачилась в весьма смелый пестрый наряд - платье со стразами и внушительным декольте, с воздушным шлейфом из розовых рюшей, украшенное коралловыми перьями. Она дополнила образ роковой соблазнительницы сетчатыми колготами, а в качестве аксессуаров предпочла массивные черно-желтые серьги.

Ее волосы были собраны в аккуратную прическу, а макияж сделан с акцентом на выразительные глаза. Лилия позимовала среди обилия одежды на вешалках и реквизита в компании сотрудников съемочной группы.

Горячая женщина! Лилия Ребрик в сетчатых колготах и смелом наряде соблазнила сеть

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Другий сезон "Папаньок" обіцяє бути яскравим! Моя Свєтка сьогодні така, гаряча жінка", - сообщила звезда в подписи.

Поклонники не удержались от восторженных комментариев для теледивы и актрисы.

  • Ууух красотка. Зажигалочка
  • Круто
  • Зажигалочка, прямо сразу на паркет и танцевать
  • Ну, что тут писать, красоточка
  • Вау!
  • Красавица! Я люблю Вас! Счастья Вам!
  • Супер!

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик умилила сеть стильными фото с дочками. Звезда вместе с Полиной и Дианой позировали в одинаковых платьях.

Также Лилия Ребрик изумила сеть оригинальным нарядом в этно-стиле.

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