Горячая Слава из НеАнгелов в бикини впечатлила эффектной стойкой на руках

Слава Каминская из группы НеАнгелы интригует поклонников фото с остова Бали. И дело не только в аппетитных формах певицы, которые она охотно демонстрирует на фото, но и в слухах о новом романе звезды, которые та искуссно подогревает снимками с известным украинским актером Павлом Вишняковым. Артист ни на шаг не отходил от дочки Славы, Лауры, и с удовольствием проводил время с девочкой на экскурсии. Кстати, сын певицы, Леонард стал для мамы личным фотографом и сделал несколько фото с ней. Также певица балует поклонников и горячими кадрами.

Звезда опубликовала свежее эффектное фото в черно-белом бикини с флористическим принтом. На снимке она демонстирует стойку на голове. При этом хорошо видны ее стройные формы и волнительные изгибы тела.

"Мама, делай зарядку - у тебя попа большая", – подписала она пикантный кадр на фоне остроных пейзажей.

Эффектное фото можно посмотреть тут

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Поклонники певицы заверили ее, что она выглядит отлично, а ее формам можно только позавидовать.

У тебя шикарная фигура красивые ягодицы

Просто попа нарывается на комплименты

Класс

Мама шо надо. И попа тоже

Красиво!

Круто, в хорошей форме, молодцы!

Да просто бомбей, как всегда, неотразимая

Все шикарно!

Мама сторойняшка

Скриншот комментариев

Фото: Слава Каминская с сыном и дочкой (instagram.com/babaslavka)

Ранее Слава Каминская из НеАнгелов покорила красочными фото на отдыхе с детьми Лаурой и Леонардом. Певица судовольствием проводит время с малышами, а помогают ей на Бали мама Тамара и няни.

К слову, Слава из НеАнгелов пожаловалась на отель, в котором остановилась во время отпуска.