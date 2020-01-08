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Горячая штучка: загорелая Мисс Украина 2019 восхитила точеной фигурой

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.01.2020 - 16:28
Горячая штучка: загорелая Мисс Украина 2019 восхитила точеной фигурой
Фото: Маргарита Паша (instagram.com/margoritapasha)

Украинская красотка наслаждается отдыхом на Бали

Январь - пора отпусков среди представителей шоу-бизнеса, которые массово улетают на Мальдивы, Сейшелы, в Мексику, Майами и другие райские курорты. Мисс Украина 2019 Маргарита Паша, которая представляла нашу страну на масштабном конкурсе "Мисс Мира 2019" в Лондоне, выбрала для своих новогодних каникул экзотический остров Бали. Девушка регулярно делится в сети красочными фото с отдыха на берегу океана.

На свежем кадре в Instagram Маргарита похвасталась идеальным ровным загаром и продемонстрировала аппетитные формы в черном мини-бикини. Красавица запечатлена вполоборота к камере - она сидит на песке и смотрит на океан. Распущенные длинные волосы девушки эффектно ниспадают ниже пояса.

"Воображение - волшебная сила, которую можно использовать для чего угодно!!! Последние деньки в раю (((", - прокомментировала снимок Паша.

Горячая штучка: загорелая Мисс Украина 2019 восхитила точеной фигурой

Полностью просмотреть фото Маргариты Паши в купальнике можно здесь

Ранее она показала атмосферное фото, сделанное на закате. Маргарита в полупрозрачном белом комбинезоне позировала на пляже спиной к камере, красиво подняв руки над головой.

"Женская энергия - внутренняя и спокойная сила. Она проистекает из умения слышать себя и чувствовать гармонию внутри. Много энергии у той, кто умеет себя принимать. Женская энергия появляется ,когда ты принимаешь мир, доверяешь ему. (Не бывает плохих и хороших событий - бывает лишь Наше к ним отношение.) Женская сила - в мудрости!!!" - поделилась своими мыслями Мисс Украина.

Горячая штучка: загорелая Мисс Украина 2019 восхитила точеной фигурой

Фото: Маргарита Паша (instagram.com/margoritapasha)

Фолловеры девушки тут же засыпали ее восхищенными комментариями.

  • Какая сочная наша Маргариточка, прям съел бы
  • Goddess
  • Хорошенькая
  • Красотка)
  • Маргариточка я люблю вас
  • Гарно виглядаєш)))
  • Великолепная фигура. Идеальный и ровный загар
  • Красота и только
  • Шикарная

Горячая штучка: загорелая Мисс Украина 2019 восхитила точеной фигурой

Скриншот комментариев (instagram.com/margoritapasha)

Напомним, ранее Мисс Украина 2019 Маргарита Паша ошеломила вертикальным шпагатом на Бали.

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