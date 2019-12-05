Горячая мамочка: Эшли Грэм показала соблазнительные формы в облегающем платье

Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель позирует в облегающем платье

Эшли Грэм, которая вскоре станет мамой, продолжает демонстрировать свое роскошное тело. В этот раз она примерила облегающее трикотажное платье кирпичного оттенка с рукавами три четверти, откровенным декольте и разрезом по ноге. Такой наряд подчеркнул ее пышные формы и уже внушительных размеров животик, сделав Эшли милой и в то же время весьма соблазнительной. Дополнили образ утонченные босоножки на высокой шпильке, а также золотая подвеска-кулон и серьги-кольца. Безупречные макияж и укладка, – и идеальный образ для горячей мамочки готов!

Эшли показала новые фото в соблазнительном образе (фото: instagram.com/ashleygraham)

В таком виде знаменитая пышнотелая модель появилась на интервью с еще одной молодой мамой – Роузи Хантингто-Уайтли. Главной темой разговора стала беременность, роды и сопутствующие им вещи, а потому обе девушки делились своими впечатлениями от процесса. Так, Эшли рассказала, что набрала много лишних кило.

Иглоукалывание – секрет красоты Эшли (фото: instagram.com/ashleygraham)

Также Эшли выдала лайфхак, позволяющий себя отлично чувствовать и выглядеть. "Я занималась иглоукалыванием всю свою беременность и должна сказать, что мое тело так хорошо себя чувствует! Вчера Сандра @treatmentbylanshin сделала небольшую лепку лица с иглами, и я в восторге от результатов!".

Роузи с сыном (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузи с удовольствием поддержала эту тему, вспомнив свой опыт рождения малыша. Напомним, модель стала мамой пару лет назад. 24 июня 2017-го года она родила своему любимому мужчине, Джейсону Стетхэму, сына Джека Оскара. По словам Роузи, первое время беременности она была в восторге, ей казалось: посмотрим, какого это! Девушка призналась, что буквально "отпустила поводья" и дала своему телу волю. А через 6 месяцев она перестала узнавать себя, так поправилась, смеется 32-летняя звезда. Тем не менее, по словам британской красавицы, именно в этот период она чувствовала себя просто волшебно. В конце беременности она позволяла себе ходить голой по дому и купаться целыми днями в бассейне. И таким образом, вновь почувствовала всю силу и красоту своего тела.