Горячая мамочка: Алессандра Амбросио похвасталась идеальной фигурой в микрошортах

Алессандра Амбросио – не только всемирно известная модель и успешная бизнесвумен, но и заботливая мама. И эту часть своей жизни она любит не меньше, чем карьерные достижения. Как только выдается свободная минутка, 39-летняя знаменитость спешит провести ее в компании 11-летней Ани Луизы и 8-летнего Ноа. Семья проводит время разнообразно: они обожают готовить вместе всякие блюда, смотреть телешоу и фильмы, читать… Во время карантина Амбросио с детьми и своим возлюбленным Николо Одди облюбовали бассейн в своем загородном доме, где не только плавают и загорают, но и устраивают веселые игры. А сейчас, когда карантин немного послаблен, они отправляются на пляж.

Алессандра с детьми (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Одну из них и осветила в своем блоге знаменитая мамочка. В компании Ани Луизы и Ноа модель решила прогуляться по калифорнийскому побережью. Наряд большая любительница соблазнительных фото выбрала в классическом летнем стиле: джинсовые шорты и худи в яркую полосу. Завершили образ босоножки на плоском ходу, солнцезащитные очки в белой оправе и вечная летняя прическа – волосы, собранные в пучок на макушке. Такой аутфит позволил Алессандре продемонстрировать свои длинные стройные ноги и по-девичьи тонкий силуэт. Примечательно, что модель старается всегда надевать маску, даже если находится на природе, а не в многолюдном месте.

Аня Луиза растет красавицей (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Аня Луиза, которая уже потихоньку делает шаги в модельной карьере (девочка снялась у известного фотографа, заслужив массу позитивных отзывов), смотрелась не менее стильно. Она надела белые мини-шорты, голубой топ, белый же свитер и кеды. А Ноа – единственный мужчина в женской компании – выбрал костюм с принтом и синие шлепанцы. Впрочем, возможно, бойфренд Алессандры также отправился на пляж – скорее всего, именно он автор жизнерадостного снимка.