Горячая красотка: Настя Каменских в белье похвасталась семейным рекордом

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

Видео-признание Потапа оценили миллионы человек

Настя Каменских и Потап теперь делятся с поклонниками буквально каждым своим шагом. Напомним, что 23 мая у звездной пары состоялась долгожданная свадьба, за которой наблюдали буквально все украинские СМИ. Через день после громкого торжества Потап и Настя отправились в свадебное путешествие. Пара наслаждалась сказочным отдыхом в городе Кемер, Турция. Интересно, что в медовый месяц со звездной парой также отправились две подруги Каминеских, среди которых – жена солиста группы "Время и Стекло" Анна Завгородняя. Настя и Аня давно дружат друг с другом.

И вот недавно пара вернулась домой. Отдохнули они 7 дней. Зато все равно не перестали баловать поклонников различными фото и видео – теперь уже семейными. К примеру, недавно Потап и Настя показали, как отдыхали со своей собачкой по кличке Мими. Потап плавал бассейне, Настя снимала. А позже пара сделала забавное фото рядом со скульптурой красного медведя, которая была установлена на их свадьбе.

А теперь Потап и Настя порадовали новыми постами. Пара поделилась важным рекордом. Теперь уже можно сказать семейным. Так, клип на песню Потапа "Константа" собрал более 4 млн просмотров. При этом клип был опубликован 22 мая. Отметим, что "Константа" – это песня и клип-признание Потапа в любви к Каменских.

Потап - Константа

В честь такого события Настя поделилась соблазнительным фото, сделанным во время съемок клипа.

Нежная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

На фото Настя позирует в белоснежном белье и атласном халате. Кудрявые волосы распущенны, а макияж сделан с акцентом на максимальную естественность.

Певица сопроводила фото лишь хештегом #константа и смайликом-сердечком. А также отметила Потапа.

Потап также похвастался рекордом: "4 миллиона просмотров, так быстро. Спасибо Насте Каменских и всем вам за любовь".

Поклонники Каменских поспешили засыпать ее восторженными комментариями:

Настя, ты красавица!

Очень красивая!

Такая нежная!

Вы очень красивая и счасливая)

Шикарная)

Оооо, ну просто вау!

Вы очаровательная нежность!!!

Вся такая в белом)

Офигенная!

Напомним, ранее Потап и Настя Каменских взбудоражили сеть страстными объятиями. Пара тогда расслаблялась на яхте.