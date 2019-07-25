Горячая гейша в латексе: MARUV взбудоражила сеть новым дерзким образом

MARUV (Анне Корсун) не занимать умения эпатировать и провоцировать публику. Каждое ее выступление и концертный наряд неизменно приковывают внимание аудитории – кого-то возмущают откровенно-шокирующие образы певицы, а кто-то в восторге от ее раскрепощенности и готовности к экспериментам. Несмотря на насыщенный гастрольный график, Анна решила порадовать поклонников выходом нового клипа, в котором изменила привычному имиджу и предстала в оригинальном амплуа горячей гейши, с ног до головы облаченной в латекс.

На instagram-страничке она показала анонс новойого клипа на песню "Между нами". Певица вместе со своим шоу-балетом предстала перед поклонниками в латексном кимоно с красным поясом, традиционных высоких ботфортах на огромном каблуке и платформе.

Прическа Анны также была неординарной под стать новому образу – красный ирокез на черны как смоль волосах. Яркий макияж с акцентом одновременно на алые губы и красные широкие стрелки на глазах смотрелись дерзко и эффектно.

"Между нами. 2.08.2019», - коротко подписала артистка ролик, рассекретив дату премьеры.

В комментариях поклонники сообщили, что с нетерпением ждут выхода новой жаркой работы от своего кумира.

"Будет что-то крутое!", "Жду - не дождуся!", "Будет хит, Вау!", "Походу песня в японском стиле, и песня будет огонь", "Это идеально", "Ого-го, неожиданно!", "Очень круто! Ждем с нетерпением!", "Королева", "Пушка", "Стилизация огонь", - писали комментаторы.

Скриншот комментариев

Напомним, что MARUV в образе горячей полицейской пленила сеть. Она предстала перед фанами в фуражке и боди.

Ранее MARUV восхитила фигурой в бикини. Певица отправилась на отдых перед насыщенными гастролями.