Горячая Астафьева в комбинезоне-сетке от Dior провоцирует сеть волнительными изгибами

Даша Астафьева умеет превратить самый откровенный фотосет в эстетическое произведение искуства. Ее поклонники давно заметили, что пикантные кадры со звездой всегда получаются не только соблазнительными, но и весьма художественными, а ее сексуальность чувствуется даже через экран. Подтверждением этому стал свежий фотосет певицы в сетчатом комбинезоне.

Поклонники стали интересоваться, что за бренд провокационного наряда певицы, под котрым отчетливо видно белье. Она уточнила, что сетчатый комбинезон – творение Дома мод Dior. А вот оригинальные открытые босоножки на широком устойчивом каблуке пренадлежат бренду Versace.

Специально для черно-белого фотосета Даша завила волосы в пушистые мелкие объемные локоны, которые иногда еще называют "африканскими".

На одном из кадров она присела на корточки и смотрит прямо в объектив фотографа. На другом- оперлась об этажерку, приняв эффектную позу, которая позволила оценить волнительные изгибы ее стройной фигуры.

"Никита. Красиво делай, красиво будет", - оставила подпись к кадру артистка. Под вторим снимком она написала интригующий короткий комментарий: "Рассказывайте, как выходные? У меня было все", - уточнила она. У поклонников певицы не было шанса устоять перед ее горячими фото.

Вы невероятная

Ты красавица

Это так сексуально

Четкая

Шикарная женщина

Дуже сексуальна

Даша воплощение секса

Бомба

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Даша Астафьева в прозрачном тренче порассуждала о женской защищенности и отвественности за свою жизнь в рамках популярного сетевого флешмоба.