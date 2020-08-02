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Горячая Астафьева в комбинезоне-сетке от Dior провоцирует сеть волнительными изгибами

Воскресенье 02 августа 2020 19:32
Горячая Астафьева в комбинезоне-сетке от Dior провоцирует сеть волнительными изгибами
Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Lite

Певица снялась в пикантной черно-белой фотосессии

Даша Астафьева умеет превратить самый откровенный фотосет в эстетическое произведение искуства. Ее поклонники давно заметили, что пикантные кадры со звездой всегда получаются не только соблазнительными, но и весьма художественными, а ее сексуальность чувствуется даже через экран. Подтверждением этому стал свежий фотосет певицы в сетчатом комбинезоне.

Поклонники стали интересоваться, что за бренд провокационного наряда певицы, под котрым отчетливо видно белье. Она уточнила, что сетчатый комбинезон – творение Дома мод Dior. А вот оригинальные открытые босоножки на широком устойчивом каблуке пренадлежат бренду Versace.

Специально для черно-белого фотосета Даша завила волосы в пушистые мелкие объемные локоны, которые иногда еще называют "африканскими".

На одном из кадров она присела на корточки и смотрит прямо в объектив фотографа. На другом- оперлась об этажерку, приняв эффектную позу, которая позволила оценить волнительные изгибы ее стройной фигуры.

"Никита. Красиво делай, красиво будет", - оставила подпись к кадру артистка. Под вторим снимком она написала интригующий короткий комментарий: "Рассказывайте, как выходные? У меня было все", - уточнила она. У поклонников певицы не было шанса устоять перед ее горячими фото.

  • Вы невероятная
  • Ты красавица
  • Это так сексуально
  • Четкая
  • Шикарная женщина
  • Дуже сексуальна
  • Даша воплощение секса
  • Бомба

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Даша Астафьева в прозрачном тренче порассуждала о женской защищенности и отвественности за свою жизнь в рамках популярного сетевого флешмоба.

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Новости Украины Даша Астафьева
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