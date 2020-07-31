Горели глаза: победительница Холостяк-10 похвасталась впечатляющими достижениями

Победительница Холостяк-10 Даша Ульянова может похвастаться завидной гибкостью и стройностью. За плечами у девушки – богатое спортивное прошлое, о котором она охотно рассказывает поклонника. Спорт научил красотку быть собранной и дисциплинированной, а также упорно идти к своей цели.

Экс-избранница Макса Михайлюка опубликовала эффектное фото в образе женщины-кошки в латексном черном костюме, перчатках, оригинальных солнечных очках и с крупными серьгами, а также показала свои многочисленные награды, которые хранятся у нее дома в Кривом Роге.

Даша Ульянова показала свои многочисленные медали (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

"Поездка домой всколыхнула многие воспоминания. Хочу поделиться с вами моей коллекцией медалей - здесь и Чемпионаты Украины, и международные турниры и самые разные соревнования. Что-то давалось легко, но к большинству наград - лежал сложный путь. Во всяком случае, так было у меня. Я всегда переживала, долго готовилась, очень хотела показать хороший результат, чтоб гордились родители, друзья, тренер ... А еще я всегда представляла, что на соревнование придёт мальчик, который мне в то время нравился и увидит, какая Дашуха молодец, как классно выступила. Конечно, из минусов - спорт забирает очень много времени. Хотя, кого я обманываю... Художественная гимнастика забрала все мое время. Но! Спорт дисциплинирует, спорт закаляет, спорт окрыляет - это чистая правда. Как горели у меня глаза в 16 лет, когда я выиграла самый сложный в моей жизни - Чемпионат Украины по художественной гимнастике! А еще спорт учит ставить цели и уверенно идти к их достижению", - написала мотивирующий пост Даша.

Напомним, что ранее победительница Холостяк-10 поделилась своими фото, сделанными еще до пластики губ.