Горбунов освоил неожиданную профессию и устроил Осадчей в микрошортах романтику на воде

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Юрий похвастался новым значимым достижением

Юрий Горбунов и Катя Оадчая обожают путешествовать. Причем как по суше, так и по воде. Пока за границу они выехать не могут, пара наслаждается местными украинскими красотами, а чтобы делать это было проще и приятнее ведущий освоил новую профессию – шкипер. Теперь он готов бороздить реки и водные просторы вместе с любимой.

На фото с профиле Instagram Юрий позирует за штурвалом яхты и сообщил, что может похвастаться новым достижением – он стал дипломированным шкипером. На шоумене – белая рубашка и темные шорты, на голове – кепка, а руль он крепко держит руками в специальных яхтенных перчатках.

"Опановувати нову справу завжди не просто, але попереду моря і океани і бороздити буду їх вже як дипломованй шкіпер", - признался ведущий.

Фото: Юрий Горбунов стал шкипером и повел яхту (instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники пришли в восторг от такой неожиданной новости и пожелали новоиспеченному яхтсмену удачи и попутного ветра.

К слову, поддержать любимого, а заодно и покататься с ним решила Катя Осадчая. Счастливые фото пары она разместила на своей страничке в instagram.

Так, она показала фото мужа, который уверенно держит в руках штурвал и с гордостью подписала снимок: "Моя стихія! На Дніпрі чудово! Юрій Горбунов мій майбутній капітан".

Фото: Осадчая показала Горбунова за штурвалом яхты (instagram.com/kosadcha)

Также Катя не упустила возможности попозировать на яхте в джинсовых коротких шортах и легкой небесно-голубой рубашке, стоя босиком на палубе, а также похвасталась бесконечными стройными ножками.

Фото: Осадчая засветла длинные ножки во время прогулки по Днепру (instagram.com/kosadcha)

К слову, под фото будущего каптана поддержали друзья семьи – звездная пара Потап и Настя Каменских. "Шкипер!" - подписал фотосет на яхте рэпер, а певица оставила смайл-сердечко. Подписчики ведущей присоединились к поздравлениям.

Фото супер! Приємного відпочинку!

Ну, з таким капітаном Катю можна не тільки по Дніпру

Дуже класно

Капитан серьезный!

Шикарная

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая показала редкое фото со своими родителями по особому поводу.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite