Голос страны-10: Роман Сасанчин рассказал об участии в шоу

Роман Сасанчин на шоу Голос країни (фото: 1+1)

29 марта в 21:00 на «Голосі країни» за участие в прямых эфирах будут соревноваться участники команды Дана Балана

Уже в это воскресенье на сцене вокального шоу за участие в прямых эфирах будут соревноваться подопечные Дана Балана, среди участников зрители увидят выступление победителя шоу «Голос.Діти-2» Романа Сасанчина. Сегодня в студии утреннего шоу «Сніданок з 1+1» он в прямом эфире исполнил песню группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - «Зорі запалали», которую споет на вокальных нокаутах проекта «Голос країни» уже в это воскресенье.

Ведущим утреннего шоу Роман рассказал, что на проекте смог найти настоящих друзей, хотя на самом деле этого не ожидал: «Атмосфера на «Голосі країни-10» завораживает, у меня появилось много знакомств и людей, которые меня поддерживают, и я счастлив, что решился на этот шаг. Когда я решил принять участие в проекте, представлял, что все будет совсем по-другому, думал, что будет жесткая конкуренция между участниками, но на самом деле этого нет. Я нашел друзей, мы общаемся, делимся опытом, сейчас проводим совместные прямые эфиры для подписчиков в социальных сетях», - рассказал участник вокального шоу.

Роман признался, что сейчас чувствует больше ответственности перед каждым выступлением, ведь, как говорит парень, когда участвовал в вокальном шоу шесть лет назад, был только мечтательным ребенком: «На шоу «Голос.Діти» у меня была мечтательность - я не задумывался над выступлением и репертуаром - просто от души пел, а сейчас я чувствую больше ответственности, внимательно прислушиваюсь ко всем установкам тренера и хочу, чтобы каждый номер был искренним для людей».

Также за участие в прямых эфирах в это воскресенье будет бороться и звезда сериала «Папік» Дарья Петрожицкая, которую Дан Балан «украл» у Тины Кароль на этапе вокальных батлов. На сцене она исполнит песню Квітки Цисик - «Ой, ходить сон»: «Я не чувствую себя выше кого-то - я такой же участник, как и все, мне так же страшно, и все, что происходит со мной сейчас - происходит впервые. Благодаря «Голосу країни» я стала личностью, меня узнают на улице и обращаются ко мне «Даша», а не «Лиза». Я хочу доказать себе и всей Украине - это мое место, закрепленное за мной», - призналась участница перед выходом на сцену. Удастся ли ей завоевать место в прямых эфирах главной битвы эпохи, узнаем уже совсем скоро.

Поклонница Дракулы и эпатажная участница из команды Дана Балана - Кристина Карабанова исполнит на сцене песню Reamonn - «Supergirl». Как признался звездный тренер, эта песня одна из его самых любимых: «Как я обожаю эту песню, что сейчас будет звучать на сцене, вы не представляете. Она в моем плейлисте уже 11 лет, и наконец нашелся артист, который сможет исполнить ее на сцене по-настоящему», - отметил Дан Балан перед выходом на сцену его подопечной. Сможет ли оправдать девушка надежды своего тренера, и увидят ли зрители ее в прямых эфирах, станет известно в ближайшее время.

Эмоциональным станет выступление участника Сюй Чуань Юн - студента из Китая, который приехал в Украину два года назад, чтобы изучать украинский язык и песни. На «нокаутах» он впервые споет на английском языке и исполнит легендарный хит Whitney Houston - «I Have Nothing». Сейчас Сюй очень обеспокоен тем, что происходит в его родной стране и в мире, он не виделся с родными уже долгое время, а потому не скрывает, что перед выходом на сцену ему трудно справиться с волнением и эмоциями: «Жаль, что моего успеха все еще не могут увидеть мои родные. Теперь проблема с вирусом, к сожалению, коснулась и Украины. Я полюбил эту страну, хочу своим выступлением дать поддержку всем людям, верю, что мы победим эту болезнь - и все будет хорошо», - признался участник. Удастся ли ему преодолеть свои волнения и занять вожделенное место на стульях четвертьфиналистов, увидим уже в воскресенье.

Также, по результатам прошлого эфира - первого эпизода «нокаутов» - Дан Балан воспользовался правом «кражи» и забрал в свою команду звезду сериала «Школа» Марию Кондратенко. Поэтому она автоматически попала в прямые эфиры и будет бороться за победу в вокальном шоу в команде Дана Балана.

Напомним, стало известно, что в связи с продолжением карантина через COVID-19 на телеканале «1 + 1» принято решение внести изменения в график трансляции вокального шоу «Голос країни». Прямые эфиры юбилейного сезона шоу, которые были запланированы на 5,12 и 19 апреля, переносятся и пройдут без зрителей. Каждый, кто приобрел билет на прямые эфиры и генеральные репетиции «Голосу країни-10», сможет использовать его, посетив любое другое шоу телеканала «1 + 1», съемки которого состоятся после завершения карантина. Также зрители смогут вернуть билеты.

Больше информации о возвращении и возможности использования приобретенных билетов можно получить у главного дистрибьютора проекта - Kontramarka.ua.

Смотрите «Голос країни-10» каждое воскресенье в 21:00 на канале «1+1»