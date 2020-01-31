Голос країни-10 третий день слепых прослушиваний: экс-участник группы "4 короля" и жена VovaZIL'Vova

Ульяна Малыняк (фото: 1+1)

В это воскресенье, 2 февраля, в 21:00 на телеканале «1+1» во время слепых прослушиваний на Голосі країни-10 на сцену выйдет бывший участник известной группы, а также вокалисты из США и Казахстана

Уже десять сезонов, на Голос країни приезжают талантливые вокалисты не только из разных уголков Украины, но и со всего мира, ведь верят, что именно здесь могут быть услышанными и раскрыть свой талант. Так, в новом выпуске проекта зрителей ждет знакомство с 28-летней Индирой Едильбаевой из Алматы (Казахстан). Девушка приехала на шоу, чтобы стать известной певицей и опорой для своей мамы.

Из-за нехватки средств, о занятиях в музыкальной школе речи не было, поэтому девушка пела на улице и дома. «Мама меня воспитывала сама, много не зарабатывала, но никогда не давала мне понять, что нам чего-то не хватает. Ей было трудно самой, и мне очень хотелось ей помочь. Хочется просто сказать: «Ни в чем себе не отказывай, ты этого достойна». У нас в Казахстане Голос країни смотрит очень много людей, и для меня это большой шанс показать себя», - говорит Индира. Удастся ли Индире развернуть тренерские кресла, исполнив песню «Мелодія» группы THE HARDKISS, зрители узнают уже в это воскресенье.

Виталий Окс (фото: 1+1)

Также на сцену выйдет 16-летний Виталий Окс со Львова. «Сверстники всегда считали меня белой вороной, потому что с 3-х лет я начал серьезно заниматься музыкой. Все детские и подростковые компании проходили мимо меня, все свое время я занимался музыкой, вместо того, чтобы проводить время со сверстниками, из-за чего меня булили. Такое переживают многие дети, которые не вписываются в рамки этого мира. Я переживал из-за неприятия, однако смог поверить в себя. Я пришел на Голос країни, чтобы вдохновить тех, кто до сих пор переживает такое явление, как буллинг. Верьте в себя, даже если весь мир против вас», - говорит Виталий. Парень споет хит Billie Eilish «Lovely», а развернет ли Виталий кресла наставников, станет известно уже в воскресенье.

Евгений Анишко

В десятом юбилейном сезоне на Голосі країни выступит и Евгений Анишко, который пел в известном, в начале двухтысячных, бойз-бэнде «4 Короля». Сейчас Евгений дублирует кино и мультфильмы и преподает вокал в престижной музыкальной академии страны - Глиэра. Певец хочет стать известным не только в кругу музыкантов, но и ощутить плоды 20-летней работы в музыкальной сфере. Мужчина исполнит зажигательный трек Luis Fonsi «Despacito».

Руслана Калашникова

За воплощением своей большой мечты приехала на шоу и 18-летняя Руслана Калашникова из Одессы, у которой особое восприятие музыки: «Я всегда будто была из другого теста, у меня ассоциативная синестезия, это означает, что любой звук ассоциируется с цветом. Я сейчас на таком этапе, что мне хочется, чтобы меня услышали, узнали о моем творчестве». Для слепых прослушиваний девушка выбрала песню «Верше», самую популярную композицию за всю историю Голосу країни, ее исполняли 8 раз. В частности, одними из самых ярких были выступления Иларии во втором сезоне, Константина Дмитриева в шестом сезоне и Анны Культи в седьмом сезоне. Принесет ли эта композиция девушке удачу, зрители узнают уже в воскресенье.

Ульяна Малыняк

Пришла на проект и 28-летняя Ульяна Малыняк, которая сейчас живет в Лос-Анджелесе, но очень скучает по родине. «Я выступаю дуэтом вместе со своим мужем, украинским хип-хоп артистом - VovaZIL'Vova. Мы поем в Америке для диаспоры. В ЛА у людей нет времени на душевное общение, к которому мы привыкли. Хочу благодаря Голосу країни для себя решить, я возвращаюсь в Украину, или живу в Америке. Я бы хотела, чтобы восход моей карьеры произошел именно на этом проекте», - говорит Ульяна со слезами на глазах.

Кто сможет привести своих подопечных к победе в главной битве эпохи - юбилейного сезона Голос країни-10 узнаем в скором времени.

Смотрите Голос страны каждое воскресенье в 21:00 на телеканале «1 + 1».

Напомним, ранее бэк-вокалистка MONATIKа Лида Ли рассказала о сотрудничестве с артистом. Девушка также выступила на шоу Голос страны-10.