В гольфах и экстремальном мини: Надя Дорофеева поразила образом дерзкой школьницы

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица взбудоражила сеть фотосетом в пикантном луке

Надя Дорофеева явно знает, как привести в восторг своих многочисленных поклонников, а заодно и похвастаться точеной фигурой. Певица поделилась в своем Instagram кадрами из новой провокационной фотосессии в необычном образе, которые вызвали фурор среди фолловеров.

На фото Надя предстала в дерзком и откровенном луке школьницы - экстремально короткой белой плиссированной юбке и укороченном красном свитшоте с белыми вставками и воротником. Белые гольфы выше колена и массивные кроссовки добавляют ее образу мятежного характера, а также подчеркивают длину и стройность ножек артистки.

Прическа с высоким хвостом и уложенной на лбу челкой, яркий макияж и массивные серьги-кольца завершают пикантный аутфит Дорофеевой - ну просто-таки персонаж из аниме!

Звезда позировала возле красного автомобиля MINI Cooper.

"Ини мини", - лаконично подписала публикацию Додо. Отметим, что это часть названия трека группы "Время и Стекло" ( Ини мини мани мо).

Надя Дорофеева взволновала сеть провокационным образом школьницы (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Всего за несколько часов снимки набрали более 135 тысяч лайков и сотни восхищенных комментариев - фанатам явно пришелся по душе горячий лук Нади.

Богиня

Школьница

Как куколка

красотка самая красивая

Ух какая

Если бы были такие школьные формы, то я бы с той школы не выходила

Самая лучшая

Красотка

Оуу это образ к клипу?

Мини юбка, мини топ, мини Надя ини

Настоящая фея! Хрупкая, лёгкая, такая воздушная

Скриншот комментариев

Ранее Надя Дорофеева в одном халатике удивила признанием о карантине.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite