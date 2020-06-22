ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В гольфах и экстремальном мини: Надя Дорофеева поразила образом дерзкой школьницы

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.06.2020 - 16:58
В гольфах и экстремальном мини: Надя Дорофеева поразила образом дерзкой школьницы
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица взбудоражила сеть фотосетом в пикантном луке

Надя Дорофеева явно знает, как привести в восторг своих многочисленных поклонников, а заодно и похвастаться точеной фигурой. Певица поделилась в своем Instagram кадрами из новой провокационной фотосессии в необычном образе, которые вызвали фурор среди фолловеров.

На фото Надя предстала в дерзком и откровенном луке школьницы - экстремально короткой белой плиссированной юбке и укороченном красном свитшоте с белыми вставками и воротником. Белые гольфы выше колена и массивные кроссовки добавляют ее образу мятежного характера, а также подчеркивают длину и стройность ножек артистки.

В гольфах и экстремальном мини: Надя Дорофеева поразила образом дерзкой школьницы

Прическа с высоким хвостом и уложенной на лбу челкой, яркий макияж и массивные серьги-кольца завершают пикантный аутфит Дорофеевой - ну просто-таки персонаж из аниме!

Звезда позировала возле красного автомобиля MINI Cooper.

В гольфах и экстремальном мини: Надя Дорофеева поразила образом дерзкой школьницы

"Ини мини", - лаконично подписала публикацию Додо. Отметим, что это часть названия трека группы "Время и Стекло" ( Ини мини мани мо).

В гольфах и экстремальном мини: Надя Дорофеева поразила образом дерзкой школьницы

Надя Дорофеева взволновала сеть провокационным образом школьницы (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Всего за несколько часов снимки набрали более 135 тысяч лайков и сотни восхищенных комментариев - фанатам явно пришелся по душе горячий лук Нади.

  • Богиня
  • Школьница
  • Как куколка
  • красотка самая красивая
  • Ух какая
  • Если бы были такие школьные формы, то я бы с той школы не выходила
  • Самая лучшая
  • Красотка
  • Оуу это образ к клипу?
  • Мини юбка, мини топ, мини Надя ини
  • Настоящая фея! Хрупкая, лёгкая, такая воздушная

В гольфах и экстремальном мини: Надя Дорофеева поразила образом дерзкой школьницы

Скриншот комментариев

Ранее Надя Дорофеева в одном халатике удивила признанием о карантине.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite

Теги Новости Украины Надя Дорофееваобраз
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь