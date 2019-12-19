"Голая и счастливая": Седокова в портупее сделала заявление о своем возрасте

Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая имеет троих детей от разных мужчин, а сейчас встречается с новым бойфрендом, сразила своих фанатов сексуальным фото.

Данный снимок 37-летняя звезда разместила на свою страничку в Instagram. В кадре Анну можно увидеть в портупее, которая делает ее сексуальное тело еще более соблазнительным.

Полностью просмотреть фото обнаженной Анны Седоковой можно здесь

Анна Седокова (Фото: instagram.com/annasedokova)

В описании к фото Седокова принялась рассуждать о своем возрасте.

"Я - Аня Седокова. Мне пару дней назад исполнилось 37. А, значит, у меня осталось всего 3 года, чтобы публиковать такие фото без упреков общественных деятелей? А через три года я что, в тыкву превращусь? Как же мне надоели эти стереотипы, которые годами загружали в головы наших женщин! Что в 30 лет жизнь заканчивается, что она так же заканчивается после развода, что без мужика жизни нет... Кто вообще это решает кроме самой себя?



Вы не представляете, сколько раз я слышала слово "старая" от... Внимание... других женщин. Ну, камон! Я восхищена ногами Светланы Бондарчук, прессом Ники Белоцерковской, попой Оксаны Лаврентьевой и мозгами Ксении Собчак. Это огромный труд любой девушки - поддерживать тело, особенно после 30.

Давайте прекратим мерятся яйцами, мы же не мужики. Мы - женщины, все разные и одинаково эмоционально нестабильные. Мы расстаемся, встречаемся, постим голые фото и умные книги одновременно. И это нормально! Мы - все девочки и не важно, 16 нам или 61. Девочки, которые должны поддерживать и восхищаться друг другом, не важно в трусиках мы или без", - написала в сети Анна Седокова.

Напомним, ранее Анна Седокова отпраздновала день рождения с бойфрендом.