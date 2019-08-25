С годами еще прекрасней: Ольга Сумская в роскошном платье-вышиванке восхитила красотой

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Артистка показала свой впечатляющий образ на День Независимости

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно отпраздновала своей 53-летие, продолжает восхищать поклонников своим цветущим внешним видом и утонченной красотой. Она настоящий пример для подражания и источник вдохновения для многих женщин, которые в восторге от ее чувства стиля и женственности.

День Независимости Украины Ольга также отпраздновала в стильном и колоритном образе - звезда примерила роскошное платье-вышиванку в пол от украинского дизайнера Юлии Магдыч. К слову, в нарядах этого бренда были замечены мировые знаменитости Деми Мур, Дита фон Тиз и другие.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Сумская же выбрала платье светло-кофейного цвета, украшенное вышитыми цветами пастельных тонов. Свои прекрасные длинные волосы она оставила распущенными.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

"Мій святковий день в рідному Києві! Обожнюю ці краєвиди,золоті куполи Лаври, Дніпро,зелені пагорби...Все таке рідне і миле серцю.З днем народження тебе, УКРАЇНО!" - поздравила актриса любимую страну.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Подписчики поспешили оставить Ольге свои восхищенные отзывы, отметив, что с годами она становится лишь красивее.

Ольга, вы с годами ещё прекрасней!

Фантастична жінка, а з квітами схожа на лісову мавку

Красавица Украины!!!!!

Які гарнюсі

Дякую за пісню! Душа ви наша. Ви Україна.

Олечка!! Наша красавица, любимица миллионов!!

Красота,любимая актриса!

Вродлива українська жінка, неперевершина

Кращих вишиванок ніж у Вас, ні в кого нема в Україні ! Або настільки вони личать Вам!

Українські жінки як Україна-найкращі в світі! Зі святом!

Ольго Ви як сонечко! Дуже приємно на Вас дивитись!

Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

Напомним, ранее Ольга Сумская рассказала, что ее раздражает в муже Виталие Борисюке. По словам артистки, иногда ее супругу не хватает экспрессии в отношениях.

Также Ольга Сумская позировала на пляже в роскошном платье-вышиванке красного цвета. Актриса приняла участие в съемках ТВ-шоу "Битва экстрасенсов", что понравилось не всем поклонникам