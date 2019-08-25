С годами еще прекрасней: Ольга Сумская в роскошном платье-вышиванке восхитила красотой

Артистка показала свой впечатляющий образ на День Независимости
Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно отпраздновала своей 53-летие, продолжает восхищать поклонников своим цветущим внешним видом и утонченной красотой. Она настоящий пример для подражания и источник вдохновения для многих женщин, которые в восторге от ее чувства стиля и женственности.
День Независимости Украины Ольга также отпраздновала в стильном и колоритном образе - звезда примерила роскошное платье-вышиванку в пол от украинского дизайнера Юлии Магдыч. К слову, в нарядах этого бренда были замечены мировые знаменитости Деми Мур, Дита фон Тиз и другие.
Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)
Сумская же выбрала платье светло-кофейного цвета, украшенное вышитыми цветами пастельных тонов. Свои прекрасные длинные волосы она оставила распущенными.
Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)
"Мій святковий день в рідному Києві! Обожнюю ці краєвиди,золоті куполи Лаври, Дніпро,зелені пагорби...Все таке рідне і миле серцю.З днем народження тебе, УКРАЇНО!" - поздравила актриса любимую страну.
Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)
Подписчики поспешили оставить Ольге свои восхищенные отзывы, отметив, что с годами она становится лишь красивее.
Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)
Напомним, ранее Ольга Сумская рассказала, что ее раздражает в муже Виталие Борисюке. По словам артистки, иногда ее супругу не хватает экспрессии в отношениях.
Также Ольга Сумская позировала на пляже в роскошном платье-вышиванке красного цвета. Актриса приняла участие в съемках ТВ-шоу "Битва экстрасенсов", что понравилось не всем поклонникам