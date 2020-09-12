Глаза светятся: именинница Катя Осадчая похвасталась роскошным букетом от мужа

12 сентября популярная телеведущая отмечает день рождения
Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая празднует день рождения - 12 сентября ей исполнилось 37 лет. Накануне она устроила атмосферную осеннюю фотосессию с мужем и сыном, а в сам "день икс" показала, какой первый подарок получила. Конечно же, его любимой супруге преподнес Юрий Горбунов!
На своей странице в Instagram Катя опубликовала домашнее фото, на котором запечатлена в спортивном костюме мятного цвета, с собранными в пучок волосами и без капли макияжа на лице. В руках именинница держит большой букет цветов и счастливо улыбается.
Теледива поделилась, что в этот день у нее двойной праздник - ведь ровно четыре года назад любимый сделал ей предложение.
Катя Осадчая показала, что любимый муж подарил ей в день рождения (фото: instagram.com/kosadcha)
"Перші квіти завжди від @gorbunovyuriy. Чотири роки тому, в ніч на мій день народження, Юра зробив пропозицію руки і серця :) з роками стаю сентиментальною", - растрогалась Осадчая.
Конечно же, Катерину тут же принялись осыпать поздравлениями и теплыми пожеланиями, в том числе и звездные коллеги и друзья.
"Катюша, милая моя, с днем рождения тебя ! Благоухай ! Ты красавица, радости в каждом дне! обнимаю", - Тина Кароль.
"Девочка прекрасная с днём рождения!!!!" - Оля Полякова.
"Катюша!!! С Днём Рождения)) глаза светятся и это прекрасно", - Юлия Санина.
"Катюша, будьте здоровы и счастливы! Всего наилучшего вашей прекрасной семье", - Даша Астафьева.
"С днём рождения, Катюша. Самых ярких тебе свершений и впечатлений!" - Алена Шоптенко.
Скриншот комментариев
Юрий Горбунов не остался в стороне - шоумен поделился трогательным семейным кадром из сделанной накануне праздника фотосессии, на котором запечатлен счастливый момент с женой и сыночком Иваном.
Юрий Горбунов умилил сеть семейным фото с женой и сыном (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Позже шоумен опубликовал очаровательный видеоролик, в котором собрал яркие и нежные моменты с любимой супругой.
"Катруся! З Днем народження!! Будь щасливою!! Ми з Іваном тебе дуже любимо!!" - написал Горбунов, на что Осадчая отреагировала сердечками.
Напомним, Катя Осадчая покорила изысканным осенним образом накануне важной даты - своего дня рождения.