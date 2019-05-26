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Глаз не оторвать! Никитюк пленила стройными ножками в ультра трендовом платье

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.05.2019 - 13:04
Глаз не оторвать! Никитюк пленила стройными ножками в ультра трендовом платье
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая продемонстрировала идеальные формы

Леся Никитюк часто делится с поклонниками личными фото и демонстирует различные наряды. Она даже ввела собственную оригинальную рубрику "образ дня", в которой показываетлуки со съемок и повседневные аутфиты. Эффектные снимки всегда восприниматся фанами шоувумен "на ура" и они не устают одаривать Леди Ле комплиментами, восхищаясь ее фигурой, а особенно бесконечными ногами, которые звезда демонстрирует на камеру очень часто. Так, на свежем фото телеведущая покрасовалась в трендовом платье и взбудоражила поклонников стильным образом.

Леся выбрала платье-миди с самым модным принтом сезона – горох. Стильный и элегатный наряд на пуговицах с нбольшим воротничком-стойкой и длинными рукавами Леди Ле дополнила поясом, сделавшем акцент на ее тонкой талии. Пикантный разрез позволил без труда рассмотеть длинные ноги теледивы.

Ведущая позирует на лоне природы, среди буйства зеленых красок. Она запечатлена с букетом в руках, счастливая и улыбчивая.

Глаз не оторвать! Никитюк пленила стройными ножками в ультра трендовом платье

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"По-моєму "жизнь прекрасна". Всім гарних вихідних", - оставила пожелание Леся для своих подписчиков.

Фото вызвало живой интерес у поклонников, которые решили не экономит на комплиментах и оставили для Леси немало теплых слов.

"Леся, ты прекрасна!", "Яка ти ж красива", "Красивое платье, прекрасный закат. Так держать!", "Очень красивый образ, просто глаз не оторвать... Ну конечно, може того шо воно сидить на такій красоткі, платтячко і заграло", "Леся Іванівна, вашому позитиву немає слів!", "Вы такая прекрасная, фигура – все так идеально!", "Неперевершена", "Ноги прям от ушей растут!" - отмечали фолловеры.

Ранее Леся Никитюк покорила фигурой в эффектном мини. Она покрасовалась в смелом наряде в центре Киева.

Кстати Леся Никитюк восхитила фото в кожаной юбке, и заслужила массу комплиментов.

Леся Никитюк блеснула стильным образом в морковном жакете и лосинах на съемках нового шоу Куколки: Слава Каминская и Леся Никитюк в одинаковых нарядах поразили схожестью
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