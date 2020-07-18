Главная волчица страны: стала известна партнерша Олега Винника в Танцах со звездами

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

У эффектной танцовщицы уже есть в копилке победа в проекте

Уже этой осенью начнется новый сезон популярного шоу "Танцы со звездами" на канале 1+1. Первым его участником стал любимец миллионов украинских женщин - певец Олег Винник, что вызвало бурную реакцию и радость среди его поклонников. А теперь артист рассекретил и имя своей партнерши на проекте - он выйдет на паркет вместе с Аленой Шоптенко.

Об этом сам Винник сообщил на своей странице в Instagram, поделившись яркими совместными кадрами с танцовщицей. На фото певец запечатлен в классическом черном костюме и белой рубашке, а Шоптенко - в пикантном красном платье и серебристом топе.

"Знайомтесь! Легка, вимоглива, відповідальна @alena_shoptenko - моя партнерка на паркеті", - написал Олег.

Исполнитель признался, что видит в своей партнерше также и музу.

"Танцевать - для меня одна из самых сложных вещей в жизни. Поэтому, чтобы достичь результатов, нужно много работать и слушать свою партнершу. Аленка прекрасно справляется с ролью тренера. Муза, которая все время вдохновляет идти только вперед. Круто, держа красоту в руках, чувствовать от нее силу и поддержку", - поделился артист.

Выложила один из кадров на своей страничке и Алена.

"Ну что, потанцуем, Олег Винник?" - игриво прокомментировала артистка.

Олег Винник выйдет на паркет Танцев со звездами 2020 с Аленой Шоптенко (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Пользователи сети принялись активно делиться своими впечатлениями от такой новости и танцевальной пары.

Все 90% зрительских смс будет за вас. Класс

Удачі Вам. Бомбезно виглядаєте

Нравится партнёр?)

Шикарно

Ооооооо, ещё и с Шоптенко в парк!!!!! Победа обеспечена!!!! Успіх харантовано "Молодв вовчиці " на старте!!!!

Офігеть. Майбутні чемпіони. Крута пара

Вот это новость

Це капець

Я одна вижу пару-победительницу ещё не начавшегося проекта?!))) Профессионализм танцев Алёны плюс вовчици Олега однозначная победа!)

Головна вовчиця країни!

ну все, іншим учасникам можна взагалі не брати участь :)

Уххх! Це буде дуже цікаво!

Дуже гарна пара..Бажаю перемоги

Идеально, лучше и быть не могло!!!

Скриншот комментариев

А на страничке проекта появилось яркое промо-видео с первыми участниками, в котором Винник и Шоптенко продемонстрировали несколько зажигательных движений.

Отметим, что Алена Шоптенко уже побеждала в Танцах со звездами - это случилось в 2006 году в паре с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

К слову, Олег Винник передал танцевальную эстафету экс-участнице "ВИА Гры" Надежды Мейхер. Та ее приняла и стала второй звездной участницей шоу, а вызов передала еще одной знойной певице из экс-"ВИА Гры" - Санте Димопулос. Ответит ли она, мы узнаем через несколько дней.

Также вскоре раскроются имена ведущих и судей нового четвертого сезона проекта, который стартует осенью. Сейчас уже известны имена трех судей нового сезона: Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис.

Ранее мы сообщали, что знойная экс-ВИА Гра Надежда Мейхер примет участие в "Танцах со звездами".