Мой гений: Настя Каменских нежно поздравила мужа со знаковым достижением

Настя Каменских – не только жена, но и муза Потапа. Певица горячо поддерживает мужа во всех начинаниях и восхищается его талантом. Не удивительно, что артиска радуется достижениям любимого, как своим собственным. Так, по случаю Дня Конституции президент Украины Владимир Зеленский наградил Потапа престижным и почетным званием Заслуженного артиста Украины. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте. Настя не смогла обойти вниманием такое знковое событие для ее мужа, которого певица считает музыкальным гением.

Она публиковала совместное счастливое фото с рэпером , на котром обнимает его за шею и лучезарно улыбается в камеру. Потап прикрыл глаза от блаженства и буквально "тает" в объятиях любимой.

"А мого генія нагородили званням "Заслужений артист України"! Вітаю тебе, моє сонечко! Ти заслуговуєш як ніхто!" - написал она.

Настя Каменских поздравила Потапа с получением почетного звания (фото: instagram.com/kamenskux)

Под постом Потапа поспешила поздравить певица Джамала, которая на днях во второй раз стала мамой и успела выписаться из роддома. К ней присоединилась армия поклонников пары, не обошлось без восторженных комплиментов.

Вітаю. Ви шикарні

Милахи

Зайки

Лучшие

Классные

Найкраща пара

Вы очень милые

Супер парочка

Клевые

Настя! В этом и Ваша заслуга тоже

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Ранее Настя Каменских рассказала о секретной свадьбе с Потапом в Лас-Вегасе, которая состоялась три года назад – за два года до официальной росписи в Киеве.