Ты гений: в день рождения Потапа Каменских рассекретила интимные подробности его характера

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских оставила возлюбленному трогательное поздравление

Потап отмечает сегодня, 8 мая, день рождения — украинскому продюсеру и рэперу исполнилось 39 лет! Безусловно, первым возлюбленного и законного супруга поздравила Настя Каменских. При этом, судя по всему, несмотря на день рождения, день у звездной пары начался очень рано. Рэпер даже успел опубликовать утреннее фото с тренировки. Тем временем Каменских также поспешила сделать праздничный пост. Певица публично поздравила любимого и подготовила ему романтическое послание.

Так, на своей инстаграм-страничке Настя опубликовала очень милое утреннее фото с Потоп. В кадре рэпер лежит на белоснежной кровати. А рядом с ним — любимица всей семьи, собачка Мими.

Как отметила Настя, она счастлива даже просто просыпаться с Потапом по утрам.

“Лёша! Медвежонок, мишка мой! Самый любимый и родной мой человек! Каждое утро я просыпаюсь с чувством бесконечной благодарности, что могу обнимать, целовать и любить тебя и быть просто рядышком!” — пишет влюбленная Каменских.

Поделилась певица и более интимными моментами, назвав Потапа ласковым и чувственным.

“Рядышком с самым нежным, чувственным и ласковым человеком! Ты гений! Я знаю, что ты не любишь это слово, но я не перестану тебе повторять, что ТЫ ГЕНИЙ! Пусть твой талант и этот огонь внутри, магия, которую ты создаешь для всего мира, не иссякнет никогда! Да что же я говорю, конечно она не иссякнет потому, что ты и ЕСТЬ этот вечный мотор и генератор солнечного луча, который пронзает светом добра и любви! С днём рождения, мой Лешенька”, — подытожила Настя.

Также для возлюбленного Каменских подготовила сюрприз. Дни рождения Потапа и Насти (4 мая) выпали на период карантина из-за коронавируса. Однако пара старается хоть как-то создать друг другу праздник. Настя заказала любимому тематическую надпись, установив ее во дворе.

На фоне этой надписи Потап также успел сделать фото, закутавшись в золотой плащ, словно супергерой.

По словам Потапа, главный вывод, сделанный в 39 лет, — осознание любви!

“Если вы меня спросите , что я понял за 39 лет, за тысячи концертов, миллионы зрителей, и сотни Мега хитов, то я отвечу — Любовь ! Жить и быть влюблённым в жизнь, в свою женщину, семью, детей, в своё дело, в Родину! Окружать себя теми людьми ,которых хочешь обнять! Я полетел, сегодня Я Disco Sexy Oleksii! Всех люблю! Спасибо Насте, я ещё не просыпался djеем! HBD2ME!” — пишет Потап.

Кстати, за день до своего дня рождения Потап также сделал вывод о празднике Насти: “Это был самый домашний и семейный День Рождения”. Похоже, что исполнителя также ждет семейная атмосфера праздника!