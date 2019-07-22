"Фотограф и модель супер": победительница Холостяк 9 восхитила горячими фото в бикини

Фото: Дарья Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Вместе с Никитой Добрыниным девушка наслаждается отдыхом в Египте

Главный герой проекта "Холостяк 9" Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова по-настоящему влюблены: пара все свободное время проводит вместе, уже обустроила совместное уютное гнездышко и часто ездит на отдых или в рабочие поездки вдвоем. Сейчас они наслаждаются отдыхом в жарком Египте, где уже успели угодить в курьезную историю.

На своей страничке в Instagram Даша поделилась несколькими эффектными и горячими кадрами, на которых она запечатлена в бикини. Как рассказала девушка, снимал ее именно Никита, и он прекрасный фотограф.

21-летняя красотка опубликовала снимок, на котором она принимает уличный душ в черном купальнике в горошек.

Фото: Дарья Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Также они устроили Квитковой мини-фотосессию в желтом бикини и белой рубашке возле огромного кактуса.

Фото: Дарья Квиткова (instagram.com/kvittkova)

"Не могу без нежности. Когда ее нет, мне хочется спрятаться в свой маленький панцирь, свернуться калачиком и молчать. А когда ее получаю, хочется отдать все за одно, мурчать котом и целоваться носиком. Хочется заботиться и сверх-обнимать. У вас тоже так?" - поделилась Даша.

Фото: Дарья Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Она также похвасталась загаром и точеной фигурой на красочном фото в бассейне.

Фото: Дарья Квиткова (instagram.com/kvittkova)

В свою очередь Добрынин выложил нежное совместное селфи с любимой все у тех же кактусов.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Подписчики засыпали девушку комплиментами, восхищаясь ее фигурой и желая им с Никитой счастья и любви.

Красивые фото. Красиво позируешь,ну и лайк фотографу....

Очень красивые фото, впрочем как всегда

Фото красивые. Фотограф и модель супер

Шоколадка!!!))

Даша, ты огонь

Дашка, просто секс

Просто красотка агонь

Никита, у вас замечательная девушка! Вам под стать! Невероятные! Будьте счастливы вместе!

Вы очень неземные для наземной космической станции

Я рада за вас что вы вместе счастья вам

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

Напомним, победительница Холостяк 9 Даша Квиткова озадачила фанов фото в свадебных платьях.

Ранее победительница "Холостяк 9" Даша Квиткова показала трогательный пляжный фототосет с любимым.