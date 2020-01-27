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Формы на месте: Кайли Дженнер порадовала соблазнительной фигурой в полупрозрачном платье

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.01.2020 - 22:28
Формы на месте: Кайли Дженнер порадовала соблазнительной фигурой в полупрозрачном платье
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Звезда устроила дочери сказочную вечеринку

Кайли Дженнер всячески приобщает свою годовалую дочь к светской жизни и даже к бизнесу. Так, она создала вместе с малышкой, которой 1-го февраля исполнится всего 2 года, новую коллекцию косметики. Stormi Collection проникнута вдохновением от любимых вещей Сторми, а потому она получилась слегка инфантильной и по-детски яркой и непосредственной. Что, разумеется, не влияет на качество самих продуктов. Блески, хайлайтеры, палетки теней в сочных оттенках – все разработано при участии топ-мастеров, с которыми Кайли сотрудничает уже давно. Коллекция будет посвящена самому романтичному празднику в году – Дню святого Валентина. На своей странице Кайли всячески пиарит выход линии.

Формы на месте: Кайли Дженнер порадовала соблазнительной фигурой в полупрозрачном платьеФормы на месте: Кайли Дженнер порадовала соблазнительной фигурой в полупрозрачном платьеКайли в съемках для новой коллекции (фото: instagram.com/kyliejenner)

Символом линии стали бабочки – их, как оказалось, обожает все знаменитое семейство, начиная от Кайли и заканчивая отцом Сторми – рэпером Трэвисом Скоттом. Накануне запуска коллекции Дженнер устроила дочери настоящую сказочную вечеринку в детском парке развлечений Disney World. Интересно, что роскошное торжество – пока только прелюдия к именинам малышки. Но он объединил многих членов знаменитой династии, включая сестер Кайли, Кортни и Хлое Кардашьян, маму Крис Дженнер и ее избранника Кори Гэмбла.

Формы на месте: Кайли Дженнер порадовала соблазнительной фигурой в полупрозрачном платьеФормы на месте: Кайли Дженнер порадовала соблазнительной фигурой в полупрозрачном платьеФормы на месте: Кайли Дженнер порадовала соблазнительной фигурой в полупрозрачном платьеПраздник для детей (фото: instagram.com/kyliejenner)

Дресс-код, как и тематика вечеринки, был предсказуемый – бабочками были украшены все малейшие детали декора. А девочки красовались в пышных платьях и с крылышками за плечами. Сама Кайли для вечеринки примерила комбинезон с ярким принтом из бабочек.

Формы на месте: Кайли Дженнер порадовала соблазнительной фигурой в полупрозрачном платье

Формы на месте: Кайли Дженнер порадовала соблазнительной фигурой в полупрозрачном платьеКайли и Трэвис с дочерью (фото: instagram.com/kyliejenner)

Позже девушка выложила в сеть массу картинок с праздника, а также добавила видео со съемок промо коллекции. На них она примерила бежевого оттенка комбинезон, а также соблазнительное белое платье, которые подчеркнули ее пышные формы. Напомним, недавно Кайли заставила поклонников усомниться в том, что ее знаменитые ягодицы все так же прекрасны. Так, в сеть попало фото, где Кайли предстала практически "плоской". Но новые фото, включая кадр в купальнике, доказывают, что формы самой молодой миллиардерши на месте.

Формы на месте: Кайли Дженнер порадовала соблазнительной фигурой в полупрозрачном платье Кайли показала роскошные формы (фото: instagram.com/kyliejenner)

Необычный принт и трендовые аксессуары: Кайли Дженнер показала, как составить идеальный образ В полупрозрачном комбинезоне: Кайли Дженнер блеснула роскошными формами в пикантном наряде
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