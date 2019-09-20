Фокстер и Макс: звездные гости премьеры украинского приключенческого фильма

18 сентября в кинотеатре Оскар, Gulliver состоялась гала-премьеру украинского приключенческого фильма – "Фокстер и Макс" с актерским составом и съемочной группой фильма.



Первыми ленту увидели Снежана Егорова, Alyona Alyona, Евгений Нищук, Олег Михайлюта, группа Скай, Андрей Алферов, Sonya Kay, Алена Лавренюк, Евгений Янович, Роман Грищук, Алексей Тритенко и многие другие.

Фокстер и Макс: сюжет и трейлер

ФОКСТЕР & МАКС. Другий офіційний трейлер

Каждый нормальный подросток в наше время мечтает о суперсилах. Вот и Макс, которому двенадцать лет, всегда хотел уметь за себя постоять с помощью сверхспособностей. Парень терпит постоянные издевательства и насмешки в школе, что явно не приносит ему много радости. И вот однажды Макс сбежал с дому и спрятался под мостом, где нашёл странный балончик с нано-краской. Парень решил воплотить свою мечту в жизнь – и нарисовал граффити собаки. Пёс ожил и превратился в наноробота с невероятными возможностями. Макс назвал его Фокстер. Его питомец как может помогать хозяину в разных делах, так и привносит большую опасность в жизнь школьника. За нанороботом охотится опасный преступник, который очень хочет заполучить такую технологию. Теперь и Макс должен позаботиться о Фокстере.

Фокстер и Макс: гости премьеры

Alyona Alyona

Олег Михайлюта

Евгений Нищук

Sonya Kay

Снежана Егорова

Алена Лавренюк

Гости премьеры фильма "Фокстер и Макс" (фото: Оскар)

Гости премьеры фильма "Фокстер и Макс" (фото: Оскар)

Напомним, украинский мультфильм завоевал престижную награду международного фестиваля.