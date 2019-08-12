ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Физкульт-привет: спортивная Настя Каменских похвасталась насыщенной тренировкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.08.2019 - 15:33
Физкульт-привет: спортивная Настя Каменских похвасталась насыщенной тренировкой
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица не ленится ради тренировок вставать рано утром

Настя Каменскиих – девушка спортивная и дисциплинированная. Даже во время отпуска певица не расслаблялась и не пропускала тренировки – каждый день рано утром она публиковала в сториз Instagram фото - и видеоотчет то с пробежки, то со спортзала. Певица продолжает эту хорошую традицию в родном Киеве, куда вернулась после каникул на Сардинии.

Так, Настя сообщила, что проснулась в начале седьмого утра. К ней в постель пожаловал любимый домашний питомец, который решил составить компанию заспанной хозяйке.

Затем артистка отправилась в спорткомплекс, где вместе со своим тренером Андреем Хомицким приступила к активным занятиям с гантелями и "блинами".

Физкульт-привет: спортивная Настя Каменских похвасталась насыщенной тренировкой

Фото: Настя Каменских с тренером (instagram.com/kamenskux)

Настя выбрала для тренировки спортивные бриджи с сетчатой вставкой по бокам и удобную футболку. Певица с энтузиазмом выполняла упражнения вместе со своим тренером. Вначале она занималась с "блинами", а затем взяла в руки гантели. В конце насыщенного занятия тренер и его звездная подопечная весело "ударили по рукам".

 

Фото: Настя Каменских с тренером (instagram.com/kamenskux)

Напомним, что Настя Каменских устроила второй медовый месяц в Италии с Потапом. Компанию им составили друзья и коллеги пары – солист дуэта "Время и Стекло" Алексей Завгородний-Позитив и его жена, дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя. Потап и Настя Каменских не переставали умилять поклонников романтическими снимками, сделанными на улочках небольших колоритных портовых городков.

Также веселая компания путешествовала на яхте вдоль Средиземноморского побережья, и Каменских не упустила возможности покрасоваться в соблазнительных бикини на корме.

Жгучая итальянка: Настя Каменских покорила утратрендовым образом "Похожа на Клеопатру": жгучая Каменских восхитила эффектным образом на Сардинии
Новости Украины Настя Каменских
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь