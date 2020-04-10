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Фитнес-мотивация: Бритни Спирс восхитила спортивным телом и идеальной растяжкой (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.04.2020 - 20:33
Фитнес-мотивация: Бритни Спирс восхитила спортивным телом и идеальной растяжкой (видео)
Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)

Певица показала новые упражнения

Бритни Спирс продолжает мотивировать фанатов на активный образ жизни. Певица вновь записала обучающее видео, где показала несколько полезных и эффективных упражнений. Заодно Спирс сумела показать свою фирменную безупречную растяжку, а также спортивную подтянутую фигуру.

Новое видео Бритни (видео: instagram.com/britneyspears)

К тому же звезда выполняет упражнения, надев соблазнительный спортивный комплект: короткие шорты и серый топ, оголяющий живот. Дополнили наряд черный широкий чокер, яркий макияж и распущенные волосы. Бритни занимается в домашней обстановке, тем самым дав поклонникам понять: чтобы зарядить тело энергией, не нужно много места. Главное – желание и мотивация!

Фитнес-мотивация: Бритни Спирс восхитила спортивным телом и идеальной растяжкой (видео)Фитнес-мотивация: Бритни Спирс восхитила спортивным телом и идеальной растяжкой (видео)Фитнес-мотивация: Бритни Спирс восхитила спортивным телом и идеальной растяжкой (видео)

Бритни занята растяжкой (фото: принтскрин instagram.com/britneyspears)

Ролик она подписала не совсем обычно. «Возьми это с зерном соли…. Нет суждения вообще... Способ вдохновить себя – это выйти за пределы себя и принять меры… Что очень трудно в эти времена самоизоляции!!!!! Проще просто пообщаться по телефону и посплетничать... Или играть в ту игру, где вы смотрите на то, что делают все остальные, и говорите, черт возьми, я чувствую себя обделенной... Самое простое из учений – лучшее, а мое – просто преклонять колени в молитве!!!! Бог благословит вас всех», – написала певица.

Фитнес-мотивация: Бритни Спирс восхитила спортивным телом и идеальной растяжкой (видео)Фитнес-мотивация: Бритни Спирс восхитила спортивным телом и идеальной растяжкой (видео)

Певица удивила сеть растяжкой (фото: принтскрин instagram.com/britneyspears)

Напомним, Бритни часто упоминает в своем микроблоге, что она не может жить без молитв и посещения церквей. Даже в отпуске она находим минутку, чтобы сходить в местную церковь.

Фитнес-мотивация: Бритни Спирс восхитила спортивным телом и идеальной растяжкой (видео)Бритни Спирс любит вдохновлять фанатов (фото: instagram.com/britneyspears)

Поклонники поблагодарили 38-летнюю знаменитость за вдохновляющее видео, назвав ее, как обычно, королевой и лучшей. «Ты так вдохновляешь меня», «Мне это было нужно. Спасибо. Брит!», Бритни, ты такая молодец! Спасибо тебе за твой позитив»… Но нашлись и те, кто не смог пройти мимо, не написав пару недобрых фраз. Так, фанатам вновь не понравилась прическа Бритни, а также макияж. «Я просто хочу смыть ее макияж», – пишут они. Напомним, недавно фанаты жестко раскритиковали образ певицы. После чего она удалила фото с негавными комментариями.

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