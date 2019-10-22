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Соблазнительная гимнастка: Бритни Спирс демонстрирует удивительную пластику и стройное тело (видео)

Lite » Красота 22.10.2019 - 20:26
Соблазнительная гимнастка: Бритни Спирс демонстрирует удивительную пластику и стройное тело (видео)
Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)

Певица показала, как занимается со своим парнем

Бритни Спирс продолжает упорно работать над своим телом. Девушка опубликовала ролик, на котором выполняет сложные гимнастические трюки: ходит на руках, делает кувырки назад и сложные упражнения на весу, напоминающие парную йогу. Все это в компании своего возлюбленного Сэма Асгари, который поддерживает ее, контролирует и помогает.

"Сегодня прошел ровно год с тех пор, как я занималась гимнастикой... Ха-ха. Какой прекрасный день, чтобы поиграть на свежем воздухе и потренироваться с помощью этого приятеля!!! Как вы можете заметить, моя спина слишком тугая! Он пытается меня расслабить, и он великолепен!!! Такой веселый день!!!", – написала 37-летняя звезда под видео. А бойфренд оставл романтичный комментарий: "Ты врезалась в мое сердце ".

Бритни и Сэм (видео: instagram.com/britneyspears)

Для тренировки звезда выбрала сексуальный наряд: кислотного оттенка топ и клетчатые шорты. Поэтому стройные ноги и накачанный пресс были видны невооруженным взглядом. Сэм, который также любит продемонстрировать свою безупречную фигуру, в этот раз решил не выделяться, он занимается в черном простом спортивном костюме.

Соблазнительная гимнастка: Бритни Спирс демонстрирует удивительную пластику и стройное тело (видео)Влюбленные любят вместе работать и отдыхать (фото: instagram.com/britneyspears)

К слову, судя по предыдущим постам певицы, после тренировки она любит побаловать себя калорийными десертами. Бритни опубликовала фото шоколадно-ванильной массы с печеньем и написала: "Это плохо???? Или просто чертовски хорошо?!?!". Еще на одном снимке она демонстрирует карамельное мороженое.

Соблазнительная гимнастка: Бритни Спирс демонстрирует удивительную пластику и стройное тело (видео)Соблазнительная гимнастка: Бритни Спирс демонстрирует удивительную пластику и стройное тело (видео)Певица не отказывает себе в удовольствиях (фото: instagram.com/britneyspears)

Впрочем, зеленым салатам, смузи и супам в ее рационе отведено больше места. По словам Спирс, вместе с увлечением спортом она постепенно перешла на полезное питание. Разумеется, этому способствовал роман с Сэмом. Он же стал и помощником девушки в борьбе с депрессией.

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Новости Украины Бритни Спирс
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