Фитнес-мотивация: Бритни Спирс похвасталась железным прессом в эффектном наряде

Певица вновь подготовила необычный лук
Бритни Спирс – одна из самых спортивных знаменитостей. 38-летняя певица регулярно устаивает фитнес-уроки для своих поклонников, публикуя их в личном микроблоге. А также вдохновляет многочисленными аутфитами в откровенных нарядах. С их помощью знаменитость демонстрирует также и свое спортивное тело. Один из последних луков получился именно таким.
Бритни красуется в короткой рубашке с длинными рукавами и декольте, которую также отличает яркий принт из разнообразных фруктов. Дополняют образ короткие джинсовые шорты. Прическу Спирс сделала в этот раз необычную – с вытянутыми и отлично уложенными прядями, макияж также получился более аккуратным. Лук дополнили белые бусы «На моей рубашке апельсины, лимоны, ягоды и розмарин… что еще я могу попросить?», – сделала забавную подпись певица.
Поклонники принялись писать своей любимице комплименты, которые касаются как ее стиля, так и отличной формы. А также просто признаваться знаменитости в любви. Также коснулись и темы, почему певица не радует их новыми синглами.
Комментарии к посту (фото: instagram.com/britneyspears)
Также на днях Бритни призналась, что в ее доме произошел небольшой пожар – в результате пострадал пол в спортзале, где тренируется красавица. «…Благодатью Божьей, после этого сработала сигнализация, и никто не пострадал. К сожалению, теперь у меня осталось только два предмета снаряжения и тренажерный зал с односторонним зеркалом! Но это могло было быть намного хуже, поэтому я благодарна. Тем более мне всегда нравилось заниматься вне дома», – поделилась с подписчиками звезда.