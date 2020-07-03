Фитнес-богиня: Бритни Спирс демонстрирует точеную фигуру в крошечных шортах

Бритни Спирс выложила новое видео со своим дефиле и танцами, слегка поменяв привычный образ. Певица надела белые крошечные шорты с низкой посадкой, ярко-желтый кроп-топ с резинкой по краю, а дополнила все белыми бусами. На загорелом теле звезды такие вещи смотрелись выгодно, к тому же они подчеркнули ее точеную фигуру. Недаром Спирс пропадает в спортзалах и на занятиях со своим возлюбленным Сэмом Асгари! Большинство поклонников отметили, что выглядит Бритни отлично. Также похвалили ее прическу – певица собрала волосы в высокий хвост. А еще макияж – он в последнее время стал заметно более аккуратным и свежим. «Ты королева», «Какая ты красивая», «Королева цветов», «Как всегда стройная», – порадовались преданные фанаты…

Певица записала новое видео (видео: instagram.com/britneyspears)

Но вот поведение певицы все еще многих смущает. Так, она добавила в ролик похожие движения которые периодически повторяет, а также крутится с букетом цветов. Недоумение вызвала и подпись артистки в видео: «HOLY HOLY CRAP! Сегодня мой флорист удивил меня тем, что сделал цветочную композицию разных цветов… Я была так взволнована, что набросила свою любимую желтую блузу и просто должна была этим поделится».

«Я не понимаю, почему все считают, что это нормально», «Что здесь происходит?», «Вы думаете, она шутит?», «Все в порядке, Брит?», «У меня просто нет слов», «Ребята, вы делаете так, когда получаете цветы?», – пишут поклонники. Также некоторые вновь принялись комментировать макияж певицы. «Бритни, ты очень красивая. Но мне бы хотелось, чтобы ты не использовала так много лайнера для глаз. Подводка делает тебя старше. Меньше подводки сделает твой образ даже более прекрасной, чем ты уже есть».

Поведение Спирс беспокоит фанатов (фото: instagram.com/britneyspears)

Напомним, ранее поклонники уже били тревогу после неадекватного поведения певицы на очередном видео. В то же время звезда выглядит счастливой и вполне уравновешенной, отмечают другие. Бойфренд Бритни Сэм Асгари не участвует в обсуждениях под постами своей девушки. Но зато периодически пишет ей комплименты и слова любви.