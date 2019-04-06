"Фильм "Звонок": Маша Ефросинина повеселила атмосферным фото в ванной

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая оригинально объявила о конце плодотворной недели

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина обладает не только безупречным вкусом, который часто становится предметом восхищения ее подписчиков, но и прекрасным чувством юмора. Она не боится казаться смешной и с юмором подходит к казалось бы банальным занятиям. Так, звезда опубликовала в Instagram комичный снимок в ванной, оригинально объявив о том, что ее неделя выдалась не из легких.

Маша опустила голову, оперлась руками о кафель, а ее волосы достали до пола. Вся ее поза будто говорит об усталости и скором желании побыстрее принять горизонтальное положение и отдохнуть. Рядом с ведущей лежит забавный французский бульдог, с точностью повторяющий ее положение.

"Неделя была непростой", - коротко и ясно подписала кадр Маша.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики знаменитости сравнили снимок с кадром из фильма ужасов "Звонок", а также посетовали, что тоже устали за рабочую неделю. Даже певица Даша Астафьева присоединилась к общему мнению, отметив: "Ох... И не говори!"

"Отличная иллюстрация", "Фильм ужасов без грима. А вы знали, что так получится?", "Фильм Звонок. Жесть", "Як з фільму жахів. Але найголовніше вона закінчилася!", "Да! Звонок, девочка из колодца", "Якби Ви були з мокрим волоссям, був би, як кадр з фільму "Дзвінок" (фешн версія). Клас, думаю в цьому фото багато хто себе впізнав після насиченого тижня", - писали фолловеры.

В сториз Маша показала фотосессию в пижаме. Она позирует в компании еще трех девушек, которые сидят на кровати и веселятся на кухне. Наблюдательные подписчики ведущей предположили, что она могла запустить свою линию домашних пижам. "Мария, Вы выпустили свои пижамы? Я уже готова приобрести комплектик!" - заверила одна из поклонниц Маши.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, что Маша Ефросинина поделилась секретами безупречного макияжа губ.

Кстати, Маша Ефросинина покорила сеть зажигательным танцем в стиле 90-х.

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