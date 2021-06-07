Фигуристая Настя Каменских показала, как надо фотографироваться в бикини (видео)
Настя Каменских много работала над своей фигурой и заслуженно гордится результатами. Певица с удовольствием демонстрирует аппетитные формы при случае - особенно она любит делать снимки в купальнике. Артистка заскучала по жаркой погоде и решила показать фанатам, как же нужно правильно позировать в бикини.
Соблазнительным видеоуроком знаменитость поделилась в своем Instagram.
В ролике Настя предстала в эффектном черно-белом посоватом бикини и с пучком на голове. На лицо певица нанесла легкий макияж.
Звезда стоит на балконе отельного номера - вероятно, во время последней поездки в Мексику. В руках она держит солнцезащитные очки. Завидев камеру, Каменских начала принимать соблазнительные позы, томно изгибаясь.
"Хочется уже лета и фоткаться в купальниках. Я обожаю это, как вы могли заметить", - призналась исполнительница.
Подписчики оценили сочную фигуру Насти и искупали ее в комплиментах.
- Булочка
- Агонь, Насть. Мастер своего дела
- Сочная фигурка
- Красота
- Роскошная красавица
- Классная! Больше всего нравится, что вы не исскуственная
- Ой все все, спалили
- Сладкая девочка
- Секси
- Шикарная
- Классная, настоящая
- Ну да, когда классная фигура хочется фотаться в купальниках
- Красивая фигура, ну зачем так трусы высоко натягивать?
- Красота вы наша ненаглядная!
Напомним, ранее Настя Каменских в прозрачном наряде засветила роскошный бюст и озадачила сеть вопросом.