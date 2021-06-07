ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Фигуристая Настя Каменских показала, как надо фотографироваться в бикини (видео)

Новина українською →
Понедельник 07 июня 2021 14:34
Фигуристая Настя Каменских показала, как надо фотографироваться в бикини (видео) Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Настя Каменских много работала над своей фигурой и заслуженно гордится результатами. Певица с удовольствием демонстрирует аппетитные формы при случае - особенно она любит делать снимки в купальнике. Артистка заскучала по жаркой погоде и решила показать фанатам, как же нужно правильно позировать в бикини.

Соблазнительным видеоуроком знаменитость поделилась в своем Instagram.

В ролике Настя предстала в эффектном черно-белом посоватом бикини и с пучком на голове. На лицо певица нанесла легкий макияж.

Звезда стоит на балконе отельного номера - вероятно, во время последней поездки в Мексику. В руках она держит солнцезащитные очки. Завидев камеру, Каменских начала принимать соблазнительные позы, томно изгибаясь.

"Хочется уже лета и фоткаться в купальниках. Я обожаю это, как вы могли заметить", - призналась исполнительница.

Подписчики оценили сочную фигуру Насти и искупали ее в комплиментах.

  • Булочка
  • Агонь, Насть. Мастер своего дела
  • Сочная фигурка
  • Красота
  • Роскошная красавица
  • Классная! Больше всего нравится, что вы не исскуственная
  • Ой все все, спалили
  • Сладкая девочка
  • Секси
  • Шикарная
  • Классная, настоящая
  • Ну да, когда классная фигура хочется фотаться в купальниках
  • Красивая фигура, ну зачем так трусы высоко натягивать?
  • Красота вы наша ненаглядная!

Напомним, ранее Настя Каменских в прозрачном наряде засветила роскошный бюст и озадачила сеть вопросом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Настя Каменских певец фигура
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Меган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями: родилась девочка!
Меган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями: родилась девочка!