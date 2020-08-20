Фигура – шик! Вика из НеАнгелов взбудоражила упругой пятой точкой и зрелищными трюками в бикини

Певица показала гиманстические этюды с кругом
Виктория Смеюха из НеАнгелов – обладательница завидных стройных форм. Ее фигура не оставляет поклонников равнодушными и они регулярно заваливают звезду комплиментами, особенно после публикации фото в бикини. Новые снимки девушки оказались очень горячими, ведь она показала свое оголенную пятую точку с бликого расстояния!
Вика отдыхает в бассейне, пока неизвестный фотограф снимает ее упругие ягодицы и точеные формы в бикини.
"Почему я лежу и ничего не делаю? Ведь, что не делается - все к лучшему! Поздравляю всех причастных, со Всемирным днем лени, который отмечается именно сегодня, 20 августа! Призываю всех расслабиться, ненадолго забыть о бытовых проблемах и ничего не делать! Жизнь не состоит из одной только работы, да и для хорошего труда нужно уметь вовремя отдохнуть и набраться сил", - пояснила певица.
Поклонники не смогли оставаться в стороне после увиденного.
Скриншот комментариев
Ранее она разместила ролик, где в пестром бикини делает гимнастические упражнения с надувным кругом возле бассейна. На заднем фоне можно увидеть племянницу певицы – Лизу. Девушку снимает загадочный молодой человек, который пожелал остаться по ту сторону кадра. Кстати, его голос поклонники артисты неоднократно слышат на видео – таинственный оператор ездил со звездой отдыхать, поэтому можно предположить, что Вику снимает ее бойфренд, которого она пока не готова представить миру.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Вика из НеАнгелов в сочном «ягодном» бикини озадачила поклонников.