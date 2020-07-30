Фигура мечты: Вика из НеАнгелов засыпала сеть жаркими фото с отдыха

Солистка популярной украинской группы НеАнгелы Виктория Смеюха отправилась в долгожданный отпуск и наслаждается морем и солнцем на побережье Хорватии. При этом певица не забывает делиться яркими и атмосферными кадрами со своими поклонниками, демонстрируя точеную фигуру в разных купальниках и эффектные пляжные образы.

Так, для начала Вика предстала в стильном брючном комбинезоне небесно-голубого цвета, позируя на фоне моря.

"Друзья, заметила, что тут каждые полтора часа мозг переходит в особое состояние. Кстати, у меня до сих пор небольшая сонливость. Как не полностью выспавшийся человек, я прихожу в себя после вчерашнего перелёта и ещё эта природа погружает меня с каждым разом в микросон, хотя и просыпаюсь я очень рано от этих чудных ароматов зелени и морского воздуха! Однозначно заряжу здесь свой энергетический аккумулятор активности", - отметила артистка.

Позже 34-летняя звезда устроила забавную фотосессию на пирсе вместе со смелой чайкой. К слову, Смеюха отдыхает на уединенном острове св. Андрея. На красочных фото с птицей она позирует в желто-красном бикини, восхищая точеной фигурой.

"Она как будто знала, что я ее жду! Ну не равнодушны чайки ко мне, сама того не подозревала, до встречи с этими очаровательными созданиями в такой близости..! Мы даже подружились, такое чувство, что чайки своим голосом что-то рассказывают мне или просят меня о чём-то, а в ответах на человеческом языке понимают лучше многих других..! Они почти ручные! Может эта та самая, которую я покормила с утра? Поэтому и прилетела ко мне!?" - поделилась исполнительница.

Вечером Вика отправилась на прогулку в элегантном луке - певица примерила платье в пол с абстрактным принтом, которое дополнила сумочкой на цепочке. Артистка насладилась вкусным ужином и бокалом вина в ресторане.

Не обошлось и без снимков с надувным кругом в виде розового фламинго.

"ЧТО ОБЩЕГО между кругом в виде фламинго и чувством радости??? Странное сравнение - подумаете вы.... но давайте всё же поставим себя на место ребёнка. Как сильно его будет радовать этот розовый дружок, как сильно захочется ему залезть вовнутрь и поплавать или даже просто побегать с этим кругом..! Яркие цвета и редчайшие породы птиц сотворят чудеса с воображением и настроением ребёнка!" - подписала кадры Смеюха.

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы восхитила фигурой на красочных фото с отдыха в Хорватии (фото: instagram.com/vikanablack)

В Хорватии девушка полюбила плавать и нырять, рассматривая рыбок. Она опубликовала жаркие фото с такого утра, на которых демонстрирует соблазнительные формы в черном бикини, при этом на голове у Виктории маска для снорклинга.

"Всем доброго утра! Мой день начинается со знакомства с рыбками на глубине кристальности чистого Адриатического моря.. Получаю заряд на целый день! Кстати сегодня вместо утренних пробежек и прогулок с тренировкой, заменила направление спорта на плавание, где превзошла саму себя и проплыла приблизительно 2 км. Ну что, понеслась! Передам привет рыбкам от вас!!!" - рассказала артистка.

Напомним, что Вика из НеАнгелов в бикини порезвилась от души с любимой племянницей. На кадрах певица запечатлена в пестром купальнике, она резвится в воде с девочкой и наслаждается моментами беззаботности.