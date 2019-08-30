Фея и дива: Тина Кароль забралась в самый сокровенный уголок души уникальным выступлением

Тина Кароль буквально вызвала бурю эмоций в сети своим новым ярким появлением и очень душевным выступлением. Украинская певица, которая недавно умилила сеть фото стильного сына-школьника, выступила на концерте Ukrainian Song Project. Концерт прошел еще 17 августа на стадионе “Арена Львов”, но по ТВ его показали позже. Да и сама Тина также решила поделиться яркими кадрами только сегодня, 30 августа.

На своей страничке в сети instagram Кароль опубликовала целый фотоальбом. На ярких снимках запечатлены самые необычные детали с выступления Тины - среди огней, лучей, на специальной лестнице и т.д.

При этом особенного внимания заслуживает наряд певицы. Тина блистала перед зрителями в роскошном вечернем платье от украинского бренда the COAT. Платье насыщенного малинового оттенка декорировано плиссе - тренд этого сезона. Образ получился очень романтическим и изысканным.

Яркая Тина Кароль на сцене “Арена Львов” (фото: instagram.com/tina_karol)

Более того, певица также показала видео своего выступления. Певица исполнила особенную для себя песню - “Закрили твої очі”. В 2013 умер супруг певицы - Евгений Огир. Поклонники исполнительницы отмечают, что с тех пор она не пела эту песню! И только на концерте во Львове исполнила ее. Дело в том, концерт показали 29 августа - в День памяти защитников, погибших за независимость и целостность страны. Именно защитникам Украины решила посвятить эту трогательную композицию Тина.

“В такий день, в пам'ять загиблим захисникам України, я хочу викласти цю пісню! Складну для мене морально! Це всім нашим хлопчикам, це всім нашим дівчатам, коханим, синам, чоловiкам. Дивитися до кінця!” - говорится в подписи к видео.

Видео: instagram.com/tina_karol

Поклонники певицы были тронуты до глубины души ее исполнением:

“Никому бы с таким не столкнуться”

“Забралась в самый сокровенный уголок души”

“Смотрела это выступление с замиранием сердца и со слезами на глазах”

“Приємно, що ви свідома українка, яка підтримує державу та її героїв”

“Ви дуже молодець!! Я вас дуже поважаю, пісня проникає в душу!!”

“Тіна не просто виконала пісню - вона прожила її”

Скриншот комментариев: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль во время своего проникновенного выступления (фото: instagram.com/tina_karol)

Ранее Тина Кароль рассказала, какие таланты перешли ее 10-летнему сыну Вениамину от умершего отца Евгения Огира. По ее словам, у мальчика отличные способности к математике. Поклонники также не раз отмечали, что Веня очень похож на папу внешне.