Femme Fatale: Катерина Бужинская предстала в неожиданном образе для новой страстной песни

Жгучая Екатерина Бужинская (фото: пресс-служба артистки)

Эмоциональный трек "Танго - Femme Fatale" о любви, которая окрыляет и которая убивает - уже доступен на официальном Youtube-канале народной артистки Украины.

Премьеру песни "Танго - Femme Fatale" Екатерина Бужинская решила подкрепить специальной фотосессией, которая ознаменовывает скорый приход весны и новых ярких эмоций. Поклонники артистки уже видели ее во многих неожиданных образах, но мало кто ожидал, что платиновая блондинка Катерина предстанет в образе рыжеволосой соблазнительницы.

"В преддверии весны всегда хочется новых эмоций и почувствовать себя в ином образе. Самой посмотреть на себя иначе и дать возможность других увидеть твои новые грани, раскрыться с новой стороны. Не зря говорят, что наш внешний облик часто предопределяет некоторые события нашей жизни. Поэтому именно этот темпераментный образ максимально раскрывает характер моей новой знойной песни", - комментирует премьеру "Танго - Femme Fatale" Екатерина Бужинская.

Екатерина Бужинская — "Танго - Femme Fatale"

После выхода этой фотосессии певица в очередной раз закрепила за собой статус "femme fatale" украинской сцены. А песня авторства Елены Безикович лишь подтверждает, что "американские" горки в отношениях мужчины и женщины это неотъемлемый атрибут любви. По словам певица Катерины Бужинской, все зависит от того, как относиться к таким граням этого великого чувства.

Как признается артистка, в ее жизни была такая любовь, когда она была на грани и готова была потерять себя ради желанного мужчины, но все же вовремя поняла, что нужно держать баланс и не растворяться в другом без остатка. Поэтому новую пылкую композицию звезды смело можно считать исповедью раскаленной души.

Отдельно стоит отметить, что новая песня "Танго - Femme Fatale" выгодно отличается благодаря голосу - контральто, которым обладает Екатерина Бужинская. Также голосом контральто владеют София Ротару и Алла Пугачева.