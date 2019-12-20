Хочется идти в пляс: Катя Бужинская представила гимн кумовьям и получила орден (видео)

Екатерина Бужинская (фото: пресс-служба артистки)

Бужинская порадовала поклонников сразу двумя инфоповодами

Очередной народный хит украинская певица Екатерина Бужинская представила на своем официальном канале в YouTube, а также на многих украинских радиостанциях в прямом эфире.



Новая песня артистки называется - "Кум мой золотой" и четко описывает отношения с людьми, которые являются одними из самых близких - кумовьями. Трек посвящен ее куму Александру, который на днях отпразднует юбилей - 50 лет.



- Не секрет, что существуют песни и о матери, и об отце, о детях, о многих наших родственниках, но вот о кумовьях несправедливо забывают. А ведь это именно те люди, с которыми можешь поделиться сокровенным, которые всегда придут в трудную минуту, и которые разделили с тобой радость материнства, - комментирует выход новой песни "Кум мой золотой" певица Екатерина Бужинская. - Такие песни объединяют семью, когда все собираются за одним столом, эта композиция поднимает настроение и сразу хочется идти в пляс.



КАТЕРИНА БУЖИНСЬКА "КУМЕ ЗОЛОТИЙ" (ПРЕМ"ЄРА)

Релиз новой песни "Кум мой золотой" народная артистка Украины подкрепила новой провокационной фотосессией в золотом платье. Благодаря необычному наряду звезда выглядит празднично, по-новогоднему и невероятно позитивно.

Стоит отметить, в новой песне Катерины Бужинской присутствуют узнаваемый сильный и зажигательный вокал. А как отмечают многие радийщики, музыкальная новинка от артистки не на сезон, ведь это еще одна актуальная и "вечная" песня в репертуаре певицы.

"Золотая" Катерина Бужинская

А буквально вчера Катерина Бужинская получила Орден Святой Анны за весомый вклад в области культуры, искусства, а также как представитель народной дипломатии Украины в Европе. Орден Королевы Анны "Честь Отечества" относится к категории высших общественных орденов Украины.





Напомним, певица гастролирует и воспитывает троих детей, ее близнецам Диме и Кате скоро исполнится три года. А старшей дочери Алене - 13 лет.

Ранее Тоня Матвиенко презентовала песню о зарождении чувств с Мирзояном.