Feeling so Lost: GIO представил песню для Нацотбора на Евровидение-2020

Молодой исполнитель GIO на своем Youtube канале представил официальную версию и lyric video песни «Feeling so Lost». С этой песней GIO будет участвовать 8 февраля в первом полуфинале Национального отбора на Евровидение-2020.



GIO - композитор, автор слов, родом из Грузии, более 15 лет живет в Украине. Именно здесь музыкант вдохновился заниматься музыкой на профессиональном уровне. Участвовал в шоу X-фактор и Голос страны, где показал свое упорство и талант. Певец уже успел провести первый сольный концерт и стать полуфиналистом Нацотбора на Евровидение с песней «Feeling so Lost».

GIO - Feeling so Lost (Official lyric video) - EUROVISION 2020 UKRAINE

«Главный посыл моей песни - любовь. Я верю, что любовь необходимо принимать во всех ее проявлениях, даже если она причиняет боль. Любить нужно искренне и безусловно» - делится GIO.



Все песни GIO – это реальные истории и чувства, которые он пережил. На данном этапе музыкант записывает свой первый альбом, релиз которого ожидается уже совсем скоро.



Участники первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020

Напомним, 8 февраля на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ пройдёт первый полуфинал Национального отбора на Евровидение -2020, где зрители узнают имена первых полуфиналистов.

Телевизионная съемка Национального отбора будет проходить в столичном Дворце культуры КПИ по адресу: пр-т Победы, 37. Билеты на Tickets Box

Музыкальный продюсер Национального отбора-2020 – Руслан Квинта.

Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Члены жюри: Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Отметим, ранее KRUTЬ и Духовное Лицо презентовали совместное видео на конкурсную песню для Нацотбора на Евровидение 2020.