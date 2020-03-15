Фантастическая: Лилия Подкопаева вызвала фурор формами на пляже

Гимнастка поделилась пляжным кадром
Лилия Подкопаева в сентябре стала мамой замечательной доченьки Эвелины, названной в честь бабушки. Гимнастка после родов смело надевала короткие шорты и демонстрировала точеные формы, а также охотно делилась секретом стройности – спортивное прошлое и умеренные занятия во временя беременности помогли ей не поправиться и легко расстаться с лишними кило. Теперь же Олимпийская чемпионка решила замотивировать поклонниц личным примером, представ на пляжном фото в купальнике монокини.
Лилия запечатлена на пляже у океана. Она позирует в закрытом купальнике и шляпке. На фото без труда можно рассмотреть ее стройные ножки.
"Все просто: ешь плохо - выглядишь плохо. Не тренируешься - выглядишь как человек, который не тренируется. Чудес после 40-ка не бывает - на генетику уповай, а сам не плошай. Берегите себя", - написала спортсменка.
Подписчики гимнастки остались в восторге от ее советов, а особенно стройных форм.
Скриншот комментариев
Ранее Лилия Подкопаева вызвала фурор солнечным фото с любимым Игорем Дубинским. Пара устроила прогулку на пляже.