Фантастическая: Лилия Подкопаева вызвала фурор формами на пляже

Лилия Подкопаева в сентябре стала мамой замечательной доченьки Эвелины, названной в честь бабушки. Гимнастка после родов смело надевала короткие шорты и демонстрировала точеные формы, а также охотно делилась секретом стройности – спортивное прошлое и умеренные занятия во временя беременности помогли ей не поправиться и легко расстаться с лишними кило. Теперь же Олимпийская чемпионка решила замотивировать поклонниц личным примером, представ на пляжном фото в купальнике монокини.

Лилия запечатлена на пляже у океана. Она позирует в закрытом купальнике и шляпке. На фото без труда можно рассмотреть ее стройные ножки.

"Все просто: ешь плохо - выглядишь плохо. Не тренируешься - выглядишь как человек, который не тренируется. Чудес после 40-ка не бывает - на генетику уповай, а сам не плошай. Берегите себя", - написала спортсменка.

Полностью фото можно посмотреть тут

Подписчики гимнастки остались в восторге от ее советов, а особенно стройных форм.

Вы выглядите фантастически!

Видно, что и душа, и тело в форме

Лиля, какие после сорока?! В твоем случае после 30 и не больше! Я б сказала ДО 35 максимум! Ну а про логику - верно! Ухаживаешь за собой - будешь выглядеть лучше, не ухаживаешь - не стоит сидеть и ждать чуда

Прекрасна! Во всем

Королева

Красуня

Богиня

Роскошная

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Подкопаева вызвала фурор солнечным фото с любимым Игорем Дубинским. Пара устроила прогулку на пляже.