Ей точно 55? Элизабер Херли демонстрирует безупречную фигуру в ярком бикини

Элизабет Херли (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Звезда не меняется!

Элизабет Херли – одна из тех звездных красавиц, кто буквально остановил ход времени. Ни фигура, ни лицо популярной актрисы и модели практически не поменялись с годами. В 55 лет она носит свои платья из молодости, а также постоянно демонстрирует фото без макияжа, поражая поклонников неувядающей красотой. Новое фото подобного формата появилось в ее блоге несколько часов назад. На нем звезда предстала в эффектном пляжном образе.

Новый образ актрисы и модели (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Элизабет надела бикини ярко-красного оттенка, а сверху – полупрозрачное платье. В руках звезда держит солнцезащитные очки, в этот раз не став подбирать никакие другие аксессуары. Судя по ее укладке и макияжу, она отправляется не на пляж, а на съемку новой линии своего бренда купальников. Стройное тело звезды и пышные формы мгновенно вызвали шквал эмоций у фанатов. «Ты восхитительна», «Красивая», «Ты удивительная и всегда молодая», «Потрясающе!», «Выглядишь потрясающе, как всегда», «Черт, ты просто восхитительна», – не могут остановиться фанаты. Что ж, Херли всегда умела привлечь к себе внимание.

Элизабет все также хороша (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Как, к слову, и ее сын – 18-летний Дэмиан – который пошел по стопам звездной мамы и стал моделью. Не так давно парень снялся в знаковой фотосессии в компании признанной красавицы Ирины Шейк. Провокационная съемка, где парень лежит на полу в компании 34-летней Шейк, наделала много шума. Ролик был снят для бренда известной визажистки Пэт Макграт. Снимал пару признанный мэтр мира моды Стивен Майзел.