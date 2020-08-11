ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Ей точно 55? Элизабер Херли демонстрирует безупречную фигуру в ярком бикини

Вторник 11 августа 2020 20:33
Ей точно 55? Элизабер Херли демонстрирует безупречную фигуру в ярком бикини
Элизабет Херли (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Звезда не меняется!

Элизабет Херли – одна из тех звездных красавиц, кто буквально остановил ход времени. Ни фигура, ни лицо популярной актрисы и модели практически не поменялись с годами. В 55 лет она носит свои платья из молодости, а также постоянно демонстрирует фото без макияжа, поражая поклонников неувядающей красотой. Новое фото подобного формата появилось в ее блоге несколько часов назад. На нем звезда предстала в эффектном пляжном образе.

Ей точно 55? Элизабер Херли демонстрирует безупречную фигуру в ярком бикини

Новый образ актрисы и модели (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Элизабет надела бикини ярко-красного оттенка, а сверху – полупрозрачное платье. В руках звезда держит солнцезащитные очки, в этот раз не став подбирать никакие другие аксессуары. Судя по ее укладке и макияжу, она отправляется не на пляж, а на съемку новой линии своего бренда купальников. Стройное тело звезды и пышные формы мгновенно вызвали шквал эмоций у фанатов. «Ты восхитительна», «Красивая», «Ты удивительная и всегда молодая», «Потрясающе!», «Выглядишь потрясающе, как всегда», «Черт, ты просто восхитительна», – не могут остановиться фанаты. Что ж, Херли всегда умела привлечь к себе внимание.

Ей точно 55? Элизабер Херли демонстрирует безупречную фигуру в ярком бикиниЭлизабет все также хороша (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Как, к слову, и ее сын – 18-летний Дэмиан – который пошел по стопам звездной мамы и стал моделью. Не так давно парень снялся в знаковой фотосессии в компании признанной красавицы Ирины Шейк. Провокационная съемка, где парень лежит на полу в компании 34-летней Шейк, наделала много шума. Ролик был снят для бренда известной визажистки Пэт Макграт. Снимал пару признанный мэтр мира моды Стивен Майзел.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины актрисамодельЭлизабет Херли
Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь