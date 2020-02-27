Безупречна: 53-летняя Сальма Хайек восхитила роскошной фигурой в облегающем платье

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Звезда посетила премьеру фильма "Неизбранные дороги"

Сальма Хайек стала главной звездой красной дорожки 70-го международного кинофестиваля в Берлине, который будет проходить до 1 марта. Знаменитая актриса посетила премьеру фильма "Неизбранные дороги", где сыграла одну из главных ролей. Компанию на ивенте ей составили также другие звезды, принявшие участие в съемках: 50-летний Хавьер Бардем, а также 21-летняя Эль Фаннинг.

Сальма Хайек на красной дорожке вместе с Эль Фаннинг (фото: принтскрин instagram.com/dequemeolook; instagram.com/_persiancelebnews_)

Для выхода на красную дорожку Сальма выбрала эффектное платье в пол, которое помогло продемонстрировать ее по-прежнему совершенное тело. Черное, с яркой вышивкой на груди из камней, оно облегало по фигуре и выгодно подчеркнуло тонкую талию 53-летней красавицы и ее роскошные бедра и грудь. Образ дополнили маленький черный клатч, кольцо с крупным камнем и серьги с драгоценными камнями. Волосы ей уложили в изысканную вечернюю укладку с выпущенными у лица прядями. А завершал безупречный образ макияж с выразительными smoky eyes.

Эль Фаннинг и Хавьер Бардем (фото: сториз instagram.com/ellefanning)

Не менее роскошно выглядели и ее коллеги. Юная Эль пришла на вечер в total black в стиле ретро. Атласное платье с силуэтом "русалка" отлично сидело на ее фигуре. С открытыми плечами, расклешенной юбкой и кокетливыми бантами на талии, оно сделало образ младшей из сестер Фаннинг по-девичьи свежим и в то же время страстным. Волосы ей уложили волной и подкололи внизу в духе прошлых лет, а в макияже сделали акцент на "кошачьих" стрелках. Хавьер выбрал для красной дорожки смокинг и белую рубашку с черной бабочкой.

Сальма все так же хороша (видео: instagram.com/salmahayek)

К слову, сама Сальма поделилась в Instagram другим образом. Черное платье с широким ремнем на талии, полупрозрачными пышными рукавами, расшитыми оборками и такой же юбкой подчеркнуло ее силуэт "песочные часы". Эффектный наряд Сальма дополнила множеством золотистых подвесок. В микроблоге она показала, как позирует перед камерами перед выходом на красную дорожку. Чем, разумеется, вызвала восторг армии поклонников.