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Ей нечем заняться? Ким Кардашьян разочаровала поклонников в своих материнских качествах

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.03.2020 - 19:33
Ей нечем заняться? Ким Кардашьян разочаровала поклонников в своих материнских качествах
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда вызвала недовольство в сети

Ким Кардашьян – известная активистка, которая, как и все, оказалась в домашнем «заточении». Нужно отметить, что звезда не стала унывать, а даже наоборот – делилась вдохновляющими постами, призывая быть сильными. Рассказывала, как важно соблюдать карантин и дистанцироваться. Но, видимо, и ее терпению пришел конец и сидение с детьми дома ее явно утомило. Знаменитая мама решила попросить совета у фолловеров, чем можно занять детей.

Ей нечем заняться? Ким Кардашьян разочаровала поклонников в своих материнских качествах

Новое фото Ким и семьи (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким опубликовала уютный семейный снимок, на котором позирует вместе с мужем Канье Уэстом и детьми: 6-летней Норт, 4-летним Сейнтом, 2-летней Чикаго, а также малышом Псалмом, которому еще нет и года. Общее семейное фото выглядит трогательным и забавным. Все члены семейства собрались на огромном диване перед экраном телевизора, наблюдая за происходящим. А Ким в это время незаметно делает селфи. Взрослые и дети одеты в комфортные домашние вещи – пижамы и спортивные костюмы, Ким также не стала делать макияж и укладку. Кажется, что все счастливы и довольны. Но в подписи 39-летняя знаменитость решила обратиться к поклонникам за советами.

Ей нечем заняться? Ким Кардашьян разочаровала поклонников в своих материнских качествахЕй нечем заняться? Ким Кардашьян разочаровала поклонников в своих материнских качествах

Комментарии к посту звезды (фото: принтскрин instagram.com/kimkardashian)

«Что все делают, чтобы развлечь своих детей??? Мы как семья общаемся, но нам нужны забавные идеи о том, что делать! Любые предложения помогут!», – написала она. Таким невинным вопросом она неожиданно заставила фолловеров нервничать. Некоторые включились и дали Ким советы. Но многие высказались о том, что она не имеет права такое писать со своими деньгами.

«Твоя семья буквально самая богатая в мире и ты не можешь найти, чем развлечься? Может, используй бассейн, в котором никогда не была?..», – возмущаются они. Другие заступились за Ким: «Боже, она просто мама и спросила совета…». Сама Ким, разумеется, не стала вступать в перепалку.

Скорее всего, таким образом, она просто решила поддержать диалог с фанатами. Ее младшая сестра – Кайли Дженнер – обожает подобные посты. Недавно девушка спрашивала советы, какие фильмы ей стоит смотреть. А также высказывалась о том, как скучает по временам социалньой активности.

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