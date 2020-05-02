Этого никто не знает: Наталья Могилевская впервые рассказала о громкой ссоре с Потапом

Наталья Могилевская впервые пришла на видеоинтервью для формата YouTube, и это стало ее дебютом. В программе "2POpodcast”, ведущими котрой являются Потапа и бывший участник дуэта "Время и Стекло", вокалист группы MOZGI Алексей "Позитив" Завгордний, певица сделала личные признания. Например, рассказала о сложностях сотрудничества с Владимиром Дантесом. Также она в первый раз рассекретила громкую ссору с Потапом на одном из концертов "Лиги смеха".

Артистка стала приглашенной гостьей юмористического шоу. Она решила в конце концерта выступить в серьезной благодарственной речью, но не учла формат и специфику программы. Шутливый комментарий Потапа в адрес звезды вывел ее из равновесия.

"Я встала и какую-то прощальную серьезную речь сказала. И на это Потап, тонко чувствуя аудиторию, совершенно естественным образом отреагировал подколкой. Эфир закончился. Этого уже никто не видел и никто не знает. Я подошла к Потапу и рассказала все, что я думаю о нем, его песнях, продюсерской работе. Не пошла на банкет, там любимые друзья гуляли, все пишут: "Где ты?" А я из-за Потапа, из-за этой ссоры не пошла. Я обиделась. Пришла домой, села и думаю: "Так, стоп! Если меня так колбасит, значит у меня есть какое-то слабое место". И эта ночь была поворотная для меня", - призналась Наталья.

Фото: Наталья Могилевская и Потап (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Ты б слышал, что она мне говорила! Я так удивился", - вспомнил об инциденте Потап, обращаясь к Позитиву.

После этой истории Наталья приняла решение стать одним из тренеров "Лиги смеха" и начала активно практиковать шутки и работать над чувством юмора.

"Я всегда реагировала на тебя с опаской из-за этого твоего юмора. Потому что ты хрен его знает , как обезъяна с гранатой – ты пульнешь, а я не буду знать, что делать, когда она полетит мне в голову. Сейчас я очень благодарна тебе! Для меня юмор – пин-понг, легкий, потрясающий жанр", - призналась певица рэперу.

Видео: YouTube/ 2POpodcast

Ранее Наталья Могилевская призналась в пикантном конфузе на концерте в Харькове.