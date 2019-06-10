Вот это встреча: Ольга Сумская похвасталась "молодым" селфи с популярным певцом

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Ольга Сумская была ведущей на концерте в Одессе

Ольга Сумская провела очень насыщенные выходные. Народная артистка Украины выступила в роли ведущей масштабного концерта, который состоялся в Одессе 9 июня на Потемкинской лестнице – одной из ключевых достопримечательностей портового города. Все это время Сумская показывала немало фото с яркого мероприятия, но больше всего внимание поклонников привлек другой снимок артистки.

Так, на концерте в Одессе также выступал и Макс Барских. Именно с ним Сумская и сделала совместное селфи. Интересно только, что фото было сделано не во время концерта, как можно было бы ожидать, а в самолете позже.

"Приятная встреча в самолете с Максом Барских", - подписала черно-белый снимок Сумская. При этом оба артиста позируют с массивных солнцезащитных очках и в кепках.

Ольга Сумская и Макс Барских (фото: instagram.com/olgasumska)

Поклонники артистки поспешили прокомментировать ее новый снимок:

"Красавица – это вы, Ольга"

"Вы тоже красавица"

"Вы как ровесники, отлично выглядите"

"Вы такие крутые!"

"Красавчики! Фото бомба!"

Также отметим, что до этого Ольга Сумская буквально засыпала свою многотысячную армию поклонников красочными фото с прошедшего в Одессе концерта. Тогда сумская предстала в роскошном образе! На актрисе и ведущей – вечернее платье в пол, обильно обшитое золотыми пайетками. Образ довершает макияж с акцентом на глаза. А также выпрямленные волосы.

"Спасибо вам, дорогие наши Одесситы! Концерт был просто невероятным! А мы с вами встретимся в прекрасной Одессе уже 8 июля на спектакле", - подписала серию фото Сумская.

Роскошная Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Поклонники актрисы и здесь не устояли, чтобы не засыпать свою любимицу восторженными комментариями:

"Какой образ роскошный!"

"Королева"

"Невероятная! Золотая красавица"

"Очень красивое платье"

"Вы, как всегда, потрясающая"

"Любуюсь вами всегда. Так держать!"

"Такой наряд красивый, а Вы особенно!!!"

"Блискуче виглядаєте!)"

"Блистательный наряд"

"Да вы просто наша гордость!"

Напомним, ранее дочка Ольги Сумской Тоня Паперная поразила роскошной фигурой. Поклонники Паперной даже назвали ее "девушкой Sports Illustrated Swimsuit".

Ранее Ольга Сумская рассказала о маленькой внучке Еве, которую родила ее старшая дочь Антонина Паперная. Малышка уже много раз бывала в Киеве в гостях у бабушки.