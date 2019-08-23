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Вот это талия! Вика из НеАнгелов поразила точеной фигурой в Юрмале

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.08.2019 - 17:49
Вот это талия! Вика из НеАнгелов поразила точеной фигурой в Юрмале
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица готовится к выступлению в Латвии

Участница группы НеАнгелы Виктория Смеюха, которая ранее раскрыла секрет удачных пляжных фото, прилетела в Латвию, где у коллектива должен состояться концерт. Артистка тут же отправилась в курортный город на берегу Балтийского моря Юрмалу, где успела посетить саундчек и прогуляться по пляжу.

На своей странице в Instagram Вика поделилась кадрами, на которых она запечатлена на фоне моря. Для прогулки девушка выбрала спортивные штаны и кроп-топ синего цвета. Этот наряд выгодно подчеркнул ее осиную талию и стройную фигурку, а солнцезащитные очки и белоснежная улыбка добавили снимкам особой атмосферности и очарования.

Вот это талия! Вика из НеАнгелов поразила точеной фигурой в Юрмале

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Вроде бы бархатный сезон, а в Латвии тихо и спокойно. Но вечер будет фееричным и золотым. А вот почему золотым, узнаете вечером. Следите за моими стори!" - заинтриговала певица.

Вот это талия! Вика из НеАнгелов поразила точеной фигурой в ЮрмалеВот это талия! Вика из НеАнгелов поразила точеной фигурой в Юрмале

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Фолловеры поспешили восхититься ее фигурой и особенно упругим прессом, оставив комплименты в комментариях.

  • Фигурка конечно шикарная
  • Вот это талия
  • Очень красивая, обворожительная, стильная, гламурная, красивая, милая, спортивная, желанная!
  • Прекрасная девушка
  • Боже какая ты худенькая
  • Какая талия!!!

Вот это талия! Вика из НеАнгелов поразила точеной фигурой в Юрмале

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Напомним, ранее Вика из НеАнгелов в бикини похвасталась шикарным загаром. Артистка призналась, что очень любит эффектом поцелованной солнцем кожи.

Читайте также, как Вика Смеюха продолжает очаровывать поклонников яркими нарядами. При этом в одном из последних стильных образов солистку поп-группы НеАнгелы даже “перепутали” с невестой.

Поцелованная солнцем: Вика из НеАнгелов в бикини похвасталась шикарным загаром "Вишенка на торте": Вика из НеАнгелов восхитила образом в белом платье на фоне огромной сладости
Новости Украины Вика СмеюхаНеАнгелыфигура
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