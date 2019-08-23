Вот это талия! Вика из НеАнгелов поразила точеной фигурой в Юрмале

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица готовится к выступлению в Латвии

Участница группы НеАнгелы Виктория Смеюха, которая ранее раскрыла секрет удачных пляжных фото, прилетела в Латвию, где у коллектива должен состояться концерт. Артистка тут же отправилась в курортный город на берегу Балтийского моря Юрмалу, где успела посетить саундчек и прогуляться по пляжу.

На своей странице в Instagram Вика поделилась кадрами, на которых она запечатлена на фоне моря. Для прогулки девушка выбрала спортивные штаны и кроп-топ синего цвета. Этот наряд выгодно подчеркнул ее осиную талию и стройную фигурку, а солнцезащитные очки и белоснежная улыбка добавили снимкам особой атмосферности и очарования.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Вроде бы бархатный сезон, а в Латвии тихо и спокойно. Но вечер будет фееричным и золотым. А вот почему золотым, узнаете вечером. Следите за моими стори!" - заинтриговала певица.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Фолловеры поспешили восхититься ее фигурой и особенно упругим прессом, оставив комплименты в комментариях.

Фигурка конечно шикарная

Вот это талия

Очень красивая, обворожительная, стильная, гламурная, красивая, милая, спортивная, желанная!

Прекрасная девушка

Боже какая ты худенькая

Какая талия!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Напомним, ранее Вика из НеАнгелов в бикини похвасталась шикарным загаром. Артистка призналась, что очень любит эффектом поцелованной солнцем кожи.

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